Denuncian la pérdida de pruebas en el Tribunal de Contralor

La organización Proteccionistas Unidos de la Provincia de San Luis, dedicada a defender los derechos de los animales, denuncia la pérdida de documentación y de pruebas en el Tribunal de Contralor de Villa Mercedes. Los documentos pertenecen a dos causas penales que involucran al intendente Maximiliano Frontera: una por incumplimiento de los deberes de funcionario público y maltrato animal, y la otra por malversación de fondos públicos.

"Desde que asumió en 2020 que encontramos terribles irregularidades que empezamos a investigarlas. Pedimos hablar con el intendente y no hubo forma. Solicitamos 13 informes al Concejo Deliberante y no contestó ninguno. Por eso es que después se dio la interpelación y la posterior denuncia a través del Contralor y lo llevamos a la Justicia", recordó una de las integrantes de la agrupación, quien prefirió resguardar su nombre por posibles represalias.

La dirigente mencionó que hace unas dos semanas fueron a presentarse ante la nueva gestión, que encabeza Miguel Ferrero, quien reemplazó a Ricardo Bazla (actual secretario de Ética Pública y Control de Gestión de la Provincia). En ese encuentro les dijeron que allí no había nada; es más, que los funcionarios anteriores a ellos, que incluyen a la auditora Silvia Palacios, se "habían llevado todo, hasta los muebles".

"Lo que les dije es que me parecía gravísimo, que como funcionario tendría que haber hecho la denuncia. A lo que me dijeron que no era conveniente, que había que seguir para adelante. De todas formas todo lo presentado ya lo tiene la Justicia, pero ¿cómo el Tribunal va a perder un bibliorato lleno de pruebas? Ahora me piden que las presente de nuevo, con todo el trabajo que uno ya hizo", dijo la entrevistada.

La carpeta que falta contenía 101 fotos y 21 videos en los que hay maltratos explícitos hacia animales que estarían vinculados al Refugio Municipal. También había conversaciones electrónicas, escritas y audios, que se habían filtrado de un grupo interno e involucran a funcionarios. En lo referido a la malversación de fondos, eran datos que reflejaban la falta de correspondencia entre el presupuesto destinado y el capital invertido, entre otras cosas.

"Acusan al ex-Tribunal de que se robaron todo, que no les dejaron nada, que no quedó ningún archivo en papel ni en las computadoras, y que se llevaron hasta los muebles. A mí no me van a hacer creer eso; aparte, es gente que pertenece al mismo partido político", expresó la proteccionista, y agregó: "Es lo mismo que hacen con la gestión del gobierno anterior, que salen a declarar que se han llevado todo de distintas dependencias".

La proteccionista insistió en que las irregularidades, como sobrecompras y malos manejos, siguen vigentes y que se sostienen hasta el día de la fecha con total impunidad.

"Otra cosa que llama la atención es: ¿por qué las nuevas autoridades del Tribunal de Contralor se reunieron primero con Frontera, antes que con los que hemos denunciado? Ahí te das cuenta que no lo van a denunciar nunca", sostuvo.