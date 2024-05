Instituto de Seguridad: fallo a favor para fijar fecha de inicio de clases

Los aspirantes a Policía que vieron interrumpidos sus sueños por capricho del gobernador, Claudio Poggi, empiezan a ver luz al final del túnel. Aunque su camino está paralizado, una reciente medida acrecentó las esperanzas de una buena noticia. El procurador general, Luis Martínez, dictaminó favorablemente en la acción judicial interpuesta por un grupo de 64 jóvenes, junto a la Defensoría del Pueblo, para que la Justicia le pida al Ejecutivo que establezca una fecha cierta de arranque del ciclo lectivo 2024 del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) “Coronel Juan Pascual Pringles”.

Martínez observó que debe prosperar la medida para las carreras de Técnico Superior en Seguridad Pública, Técnico Superior en Seguridad Pública orientada a la formación de agentes penitenciarios y los cursos de Subayudante Penitenciario y Agente de Policía. Tras el dictamen, seguirá su trámite en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

“Es como si fuera un recurso de amparo. En realidad, una medida autosatisfactiva no está regulada, pero debe equipararse a una cautelar. O sea, debería darse el trámite urgente con plazos equiparables al proceso sumarísimo, ‘2 días’”, explicó el titular de la Defensoría del Pueblo, Enrique Ponce, en diálogo con El Diario de la República.

Si bien no se sabe qué hará el STJ, diferentes análisis auguran que daría lugar a la disposición. Además, el objeto de la medida es simple: que se fije fecha de inicio del ciclo lectivo. Es inocuo y no sería un problema para nadie. Si se tiene en cuenta la sencilla razón de que el perjuicio para los aspirantes es objetivo y real, todo indicaría que el próximo paso podría alcanzar una instancia positiva.

Los hechos

Los aspirantes vienen sufriendo en carne propia la impericia y la negligencia de gestión por parte del gobernador cordobés, que empecinado en sus caprichos, da rienda suelta a disposiciones absolutamente inentendibles y desfavorables. Los jóvenes, habían cumplimentado todas las instancias necesarias para poder acceder a la formación policial.

Por un lado, concretaron una preinscripción en línea. Luego, entregaron presencialmente la documentación correspondiente. El ISSP publicó entonces un listado de preseleccionados que pasaron por cuatro etapas de evaluación: exámenes psicológico, académico, médico y físico.

Luego seguía la quinta etapa denominada período de adaptación, pero se vio truncada. El 3 de enero, los ingresantes recibieron mensajes mediante correo electrónico que notificaban el cese del arranque del ciclo lectivo 2024 (respaldado en la resolución 05-MS-2023). Todo se justificó en las condiciones edilicias, que supuestamente imposibilitaban la cursada.

Desde entonces, solo peripecias han atravesado los damnificados, que vieron sus vocaciones truncadas y el tiempo perdido. La mayoría teme represalias frente a los reclamos.

En la voz de damnificados

La situación constituye uno de tantos dolores de cabeza generados por el gobierno de Poggi, que no logra salir de los problemas. Para los damnificados, el escenario es un cruel esquema que les cambió de cuajo sus proyecciones.

“La verdad que ojalá así sea (por la medida del procurador) y puedan dar una fecha. Lo que realmente opino es que nos dejaron en la nada. Tuvimos que buscar empleo y meternos en carreras que ni pensábamos. Yo, en mi lugar, estoy trabajando en un kiosco de mi barrio y me estoy inscribiendo en la ULP Virtual hasta que tengamos respuestas de este tema. Por lo menos, en mi persona, sentí frustración, perdí un año muy de golpe. Fue muy horrible todo”, apuntó María, una de las aspirantes afectadas.

“Mi hijo dejó de trabajar para prepararse para rendir. Tiene 25 años y era la última oportunidad. Sus hermanas y yo lo apoyamos para que pueda lograr su sueño, de hecho rindió muy bien. Cuando la ministra de Seguridad dijo que no se hará la carrera, fue un bajón. Cuando pasan estas cosas, una como madre, ¿qué le puede decir a su hijo? Es una barbaridad lo que hicieron. Yo soy madre sola, estaba trabajando en negro mi hijo. Ahora consiguió trabajo, pero lo van renovando mes a mes, no es nada seguro. Tenemos la esperanza de que vuelva la carrera y los chicos tengan la posibilidad de estudiar, por el sacrificio de ellos, de los padres y de quienes apoyaron para que no sea en vano. Estoy tremendamente agradecida por el grupo de padres de San Luis, que se encargó de hacer todo lo posible”, expresó Carmen, mamá de un aspirante de Villa Mercedes.

Imprecisiones, justificativos y tibieza

Pese a que los aspirantes agotaron todas las instancias de diálogo habidas y por haber, el gobierno de Poggi solo ha mantenido imprecisiones, justificativos y tibieza, en medio de un silencio ensordecedor.

En enero, cuando el clamor de damnificados y familiares se multiplicó sin freno, el Ejecutivo mandó al director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Rafael Berruezo, a calmar las aguas.

Y aunque por momentos se manejó la chance de que el inicio del ciclo lectivo se dilatara un año, la realidad es que jamás hubo ninguna confirmación oficial. Berruezo, en su momento, llevó tranquilidad a los chicos, aún sobre los que superaron los 24 años y quedaron al borde de quedar afuera del ISSP. Pero sin dar ninguna certeza de nada. Solo dijo que “el año que viene ingresan, si es que en el transcurso de 2024 pueden arreglar las instalaciones”.

También se habló de que se respetará el orden de mérito, que no se les tomará el teórico, pero sí deberán volver a concretar el examen médico y físico. Al mismo tiempo, la directora de Infraestructura del Ministerio de Seguridad, Leila Vega, justificó la medida de interrumpir el arranque del ciclo lectivo manifestando que tienen que ejecutar los arreglos “de manera ordenada” y señaló que los espacios presentaban anomalías estructurales. Mucho ruido y pocas nueces.

Entre las escasas precisiones, lo único que certificó Berruezo es que las clases no se pueden dictar en otro lugar, ya que el establecimiento tiene una función y determinadas características que hacen imposible el movimiento de cursada. Al igual, no se puede hacer virtual y debe ejecutarse “en un lugar adecuado a las exigencias de un futuro policía”.

Para el arribo de Gendarmería (ayer confirmaron que la fuerza desembarcará a fin de mes) se dispusieron todas las acciones posibles, pero para la formación de puntanas y puntanos se mediaron solamente obstáculos.

Desde entonces, ninguna voz salió a dar la cara por la situación ni a dar definiciones genuinas y concretas frente al conflicto.

Por lo pronto, queda ver cómo actuará el Superior Tribunal de Justicia ante la medida resuelta por el procurador general. Es la luz de esperanza que aún mantienen encendida las chicas y chicos que sueñan con cuidar la seguridad de la provincia el día de mañana.