En Mallorca, Solana Sierra sumó su cuarto título del año

La mejor tenista argentina del mundo, Solana Sierra (71º) coronó una gran semana en el mejor año de su carrera y se consagró campeona del WTA 125 de Mallorca, en España,

La marplatense se impuso en sets corridos a la serbia Lola Radjivojevic (148º), con un resultado final de 6-3 y 6-1.

Con el campeonato, Sierra consiguió su cuarto título del año, siendo dos de ellos de categoría 125, y se mantiene firme como la mejor jugadora argentina de todo el circuito WTA.

En una temporada que la vio irrumpir con mucha fuerza en el circuito de la WTA, con un juego potente y un estilo similar al de las mejores jugadoras del mundo, Solana Sierra fue campeona por primera vez desde abril de este año.

La argentina partió como primera preclasificada en el sorteo del torneo español y tan solo perdió un set, en su camino al título. El mismo comenzó con un triunfo por 6-4 y 6-1 ante la italiana Dalila Spiteri (344º), que venía de las rondas previas, en la primera instancia.

La segunda ronda la hizo imponerse a la local Guiomar Maristany (193º) por 7-5 y 6-4, para luego derrotar, en cuartos de final, a la Georgina Ekaterine Gorgodze (216º), en un partido cambiante: aunque perdió el primer set por 6-3, Sierra se sobrepuso y se quedó con los dos siguientes por 6-0 y 6-1, con mucha superioridad.

Llegada a la semifinal, la marplatense tuvo que volver a medirse con una jugadora que contaba con el apoyo del público, la española Andrea Lázaro García (176º), aunque no fue rival para el talento de la argentina, que ganó por 6-2 y 7-5.

Ya en la final, en un torneo en el que el resto de las preclasificadas no tuvieron buenos rendimientos, Sierra definió el titulo ante Lola Radivojevic, en un partido que marcó muchas diferencias en el nivel de cada jugadora.

De cara al futuro, Sierra se bajó del WTA 125 de Rio de Janeiro, que comenzó esta semana, y es el primero de la gira sudamericana femenina. Dentro de la gira mencionada habrá dos torneos en Argentina: en Tucumán, del 3 al 9 de noviembre, y en Buenos Aires, del 24 al 30 del anteúltimo mes del año.