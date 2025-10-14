ATE exige suba salarial y rechaza los préstamos que impulsa el intendente Hissa

El gremio de trabajadores estatales (ATE) exigió al intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, una recomposición salarial urgente y cuestionó la decisión del Ejecutivo municipal de ofrecer préstamos personales a empleados como medida de alivio económico.

En un comunicado difundido este martes, la organización sindical advirtió que “los préstamos no son una solución” y que “los y las trabajadoras municipales ya se encuentran endeudados y no llegan a mitad de mes con sus salarios”.

Desde ATE recordaron que la totalidad de los sueldos municipales “se encuentran por debajo del índice de pobreza e incluso de indigencia”, y que los haberes actuales “no alcanzan para cubrir necesidades básicas de alimentación, transporte, alquiler y medicamentos”.

“El intendente debería garantizar una verdadera recomposición salarial y no seguir afianzando acuerdos financieros con bancos”, expresó el gremio. Según denunciaron, desde la asunción de Hissa los salarios “han perdido más del 70% de su poder adquisitivo”.

El sindicato también denunció que, frente a los reclamos por aumentos y mejores condiciones de seguridad e higiene, “se han montado campañas mediáticas de estigmatización contra los trabajadores municipales y sus representantes sindicales”, y que existen “situaciones de violencia laboral y persecución” hacia quienes reclaman por sus derechos.

Entre los trabajadores cayó muy mal y consideraron como una “tomada de pelos” el convenio con una empresa de viajes. “No nos alcanza el sueldo para cubrir las necesidades básicas y nos invitan a viajar por el mundo”, dijeron.