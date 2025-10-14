ATE exige suba salarial y rechaza los préstamos que impulsa el intendente Hissa
El gremio cuestionó la decisión del Ejecutivo de la ciudad de San Luis de ofrecer créditos a los empleados municipales y advirtió que los salarios actuales están por debajo de la línea de pobreza.
El gremio de trabajadores estatales (ATE) exigió al intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, una recomposición salarial urgente y cuestionó la decisión del Ejecutivo municipal de ofrecer préstamos personales a empleados como medida de alivio económico.
En un comunicado difundido este martes, la organización sindical advirtió que “los préstamos no son una solución” y que “los y las trabajadoras municipales ya se encuentran endeudados y no llegan a mitad de mes con sus salarios”.
Desde ATE recordaron que la totalidad de los sueldos municipales “se encuentran por debajo del índice de pobreza e incluso de indigencia”, y que los haberes actuales “no alcanzan para cubrir necesidades básicas de alimentación, transporte, alquiler y medicamentos”.
“El intendente debería garantizar una verdadera recomposición salarial y no seguir afianzando acuerdos financieros con bancos”, expresó el gremio. Según denunciaron, desde la asunción de Hissa los salarios “han perdido más del 70% de su poder adquisitivo”.
El sindicato también denunció que, frente a los reclamos por aumentos y mejores condiciones de seguridad e higiene, “se han montado campañas mediáticas de estigmatización contra los trabajadores municipales y sus representantes sindicales”, y que existen “situaciones de violencia laboral y persecución” hacia quienes reclaman por sus derechos.
Entre los trabajadores cayó muy mal y consideraron como una “tomada de pelos” el convenio con una empresa de viajes. “No nos alcanza el sueldo para cubrir las necesidades básicas y nos invitan a viajar por el mundo”, dijeron.
