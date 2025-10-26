  • Nuestras redes
19°SAN LUIS - Domingo 26 de Octubre de 2025

19°SAN LUIS - Domingo 26 de Octubre de 2025

A las 18

Cerraron los comicios y empieza el recuento voto a voto

Se estima que votó el 60 por ciento del padrón electoral en la provincia, un número similar al nacional, que alcanzó el 66 por ciento. Los primeros resultados oficiales se conocerán a las 21.

Por redacción
| Hace 7 horas

En una jornada soleada en toda la provincia, se cerraron las elecciones legislativas que erigirán en San Luis a tres diputados nacionales entre seis fuerzas políticas. A partir de ahora es el momento del recuento, que se estima lento y cuidadoso.

 

 

Otra característica que se mantuvo en el domingo de elecciones fue la velocidad con que votaron los ciudadanos en la implementación de la boleta única de papel, que tuvo buenos comentarios por parte de autoridades de mesa y sufragantes. Prácticamente no se vieron filas de personas en las mesas habilitadas.

 

 

Se estima que en San Luis votó el 60 por ciento del padrón electoral. Otra estimación es que a las 21 se conocerán los primeros resultados oficiales. 

 

