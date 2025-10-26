La temperatura baja con fuerza a principios de semana

Un alerta emitido por la Red de Estaciones Meteorológicas indica que durante el lunes habrá fuertes vientos que en algunos casos superarán los 70 kilómetros por hora, con predominancia especial en los departamentos de Pueyrredón, Belgrano y Ayacucho.

Esa será la razón principal de la baja de temperatura que vivirá la provincia, que demostrará números muy inferiores a los registrados la semana pasada. Así, para el lunes se espera una mínima de 5 grados –una temperatura muy por debajo del promedio al que se habían acostumbrado los puntanos- y una máxima de 18.

El martes la tendencia será similar, con mínimas de 6 y máximas menores al día anterior: 13.

Lo que se mantendrá respecto a la semana pasada en la fortaleza y el fresco del viento, que estará presente en toda la provincia con origen en el sureste.

Recién el miércoles se espera un ascenso de la máxima, aunque la mínima se mantendrá en registros similares a los de comienzos de semana.