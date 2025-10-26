Con el debut de la boleta única papel, ya se vota en San Luis

Con el debut de la boleta única papel en donde estarán las seis listas con sus candidatos, a las ocho de la mañana se abrieron los comicios que en San Luis elegirán a tres diputados nacionales por un lapso de cuatro años.

En toda la provincia, se desplegaron 1.335 mesas de votación en 259 establecimientos educativos para recibir a 429.372 personas habilitadas para votar hasta las seis de la tarde, hora en el que está previsto el cierre.

En las primeras horas de la mañana se vio poco movimiento en la ciudad y hasta el inicio formal de las elecciones había muy pocas mesas sin sus autoridades. Se espera que con el correr de las horas, los votantes se acerquen a los puntos y participen de la jornada cívica, aunque el porcentaje de asistentes es una incógnita.

La elección de medio término es central para determinar el alcance del poder del presidente Javier Milei, quien aspira a tener mayoría en el Congreso para poder llevar adelante sus políticas, frenadas en la primera mitad de su mandato por la porción opositora en el parlamento.