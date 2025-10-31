  • Nuestras redes
Sabado 01 de Noviembre de 2025

Jubilados y pensionados

Noviembre: Anses dio a conocer el calendario de pagos

El cronograma del organismo oficial incluye a los titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo. 

Por redacción
| Hace 15 horas

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

 

• DNI terminados en 0: 10 de noviembre

 

• DNI terminados en 1: 11 de noviembre

 

• DNI terminados en 2: 12 de noviembre

 

• DNI terminados en 3: 13 de noviembre

 

• DNI terminados en 4: 14 de noviembre

 

• DNI terminados en 5: 17 de noviembre

 

• DNI terminados en 6: 18 de noviembre

 

• DNI terminados en 7: 19 de noviembre

 

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

 

 

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

 

• DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

 

• DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

 

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

 

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

 

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

 

 

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

 

• DNI terminados en 0: 10 de noviembre

 

• DNI terminados en 1: 11 de noviembre

 

• DNI terminados en 2: 12 de noviembre

 

• DNI terminados en 3: 13 de noviembre

 

• DNI terminados en 4: 14 de noviembre

 

• DNI terminados en 5: 17 de noviembre

 

• DNI terminados en 6: 18 de noviembre

 

• DNI terminados en 7: 19 de noviembre

 

• DNI terminados en 8: 20 de noviembre

 

• DNI terminados en 9: 25 de noviembre

 

 

Asignación por Embarazo

 

• DNI terminados en 0: 10 de noviembre

 

• DNI terminados en 1: 11 de noviembre

 

• DNI terminados en 2: 12 de noviembre

 

• DNI terminados en 3: 13 de noviembre

 

• DNI terminados en 4: 14 de noviembre

 

• DNI terminados en 5: 17 de noviembre

 

• DNI terminados en 6: 18 de noviembre

 

• DNI terminados en 7: 19 de noviembre

 

• DNI terminados en 8: 20 de noviembre

 

• DNI terminados en 9: 25 de noviembre

 

 

Asignación por Prenatal

 

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

 

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

 

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

 

• DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

 

• DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

 

 

Asignación por Maternidad

 

• Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

 

 

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

 

• Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

 

 

Pensiones No Contributivas

 

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

 

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

 

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

 

• DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

 

• DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

 

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

 

• Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

 

 

Prestación por Desempleo

 

• DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

 

• DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

 

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

 

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

 

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

 

