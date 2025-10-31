Noviembre: Anses dio a conocer el calendario de pagos
El cronograma del organismo oficial incluye a los titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 10 de noviembre
• DNI terminados en 1: 11 de noviembre
• DNI terminados en 2: 12 de noviembre
• DNI terminados en 3: 13 de noviembre
• DNI terminados en 4: 14 de noviembre
• DNI terminados en 5: 17 de noviembre
• DNI terminados en 6: 18 de noviembre
• DNI terminados en 7: 19 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
• DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 10 de noviembre
• DNI terminados en 1: 11 de noviembre
• DNI terminados en 2: 12 de noviembre
• DNI terminados en 3: 13 de noviembre
• DNI terminados en 4: 14 de noviembre
• DNI terminados en 5: 17 de noviembre
• DNI terminados en 6: 18 de noviembre
• DNI terminados en 7: 19 de noviembre
• DNI terminados en 8: 20 de noviembre
• DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 10 de noviembre
• DNI terminados en 1: 11 de noviembre
• DNI terminados en 2: 12 de noviembre
• DNI terminados en 3: 13 de noviembre
• DNI terminados en 4: 14 de noviembre
• DNI terminados en 5: 17 de noviembre
• DNI terminados en 6: 18 de noviembre
• DNI terminados en 7: 19 de noviembre
• DNI terminados en 8: 20 de noviembre
• DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
• DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
• DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
• DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
• DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
• DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
• DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
• DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
