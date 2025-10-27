Una mujer lucha contra la burocracia para obtener una pista y recuperar su moto

Pese a todos los no y a la burocracia que desde el viernes a la madrugada encuentra en el camino, Shirley no pierde las esperanzas de encontrar algún dato que la lleve a recuperar su herramienta de trabajo, una moto que robaron del patio del departamento que alquila en la ciudad de San Luis.

El vehículo Zanella Tunning modelo 2013 que se encuentra en muy buen estado, “desapareció” misteriosamente cuando todos los inquilinos del complejo de departamentos situado en calle Justo Daract al 1623 (cerca de Almirante Brown) descansaban.



“A la moto la sacaron sin arrancar porque no tenía nafta. Pasaron por dos rejas que debían estar cerradas y nadie escuchó nada”, apuntó la dueña, que ahora está pendiente de alguna información para dar con su movilidad.

“Ubicando a las personas, ubicamos la moto”, dijo Shirley, quien pidió la ayuda de los vecinos y comerciantes que tienen cámaras de seguridad para obtener alguna pista para identificar a los ladrones. “Por la puerta de algún comercio debieron pasar empujando la moto o habrá ido a cargar nafta a una estación de servicios”, especuló la trabajadora.



Además de la bronca que tiene por haber sido víctima de la inseguridad, la mujer está muy decepcionada con las autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía. “Tengo que pasar notas y esperar que autoricen revisar las cámaras de seguridad y todo esto es más tiempo para el ladrón o los ladrones”, reprochó.



La moto marca Zanella Tunning es negra con rayas rojas, patente 434JDM. Tiene ruedas anchas de marca china con líneas rosas y verdes. Además la víctima dijo que al vehículo le faltan un apoya pies y el guardabarros trasero. Además, agregó que uno de los costados gastado el amarillo por un golpe y que en el sitio donde van los pies del conductor le faltan del lado de la patada dos tornillos.