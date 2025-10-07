La eterna pubertad de Claudio Javier

Por definición, el momento de la vida del ser humano –sobre todo si es varón- en el que comete más errores es la adolescencia, una etapa a veces conflictiva, a veces difícil pero siempre en transición hacia el siguiente paso, una adultez donde se adolece también de algunas cosas pero se encaran con otra experiencia. La actitud que el gobernador Claudio Poggi tuvo el sábado en la Sociedad Rural con la periodista Yamila García Torres tuvo mucho de quinceañero canchero y sobrador, vapuleado por el acné.

Con la convención de que el pedido de disculpas requiere, también por definición, la aceptación de una conducta inadecuada; es necesario retrotraerse al sábado a la tarde en el predio de la Sociedad Rural de San Luis para comprender el espíritu de estudiantina que rodea al Ejecutivo Provincial. El bullying, esa actitud contra la que se pelea (a veces con altos grados de hipocresía) desde organismos oficiales, tiene una serie de requerimientos que lo agravan aún más.

Que se realice en grupo, que los integrantes de ese grupo no acudan al rescate de la víctima o que, por el contrario, lo celebren, no hacen más que configurar un maltrato hecho y derecho. La escalada de esas situaciones en el padecimiento de Yamila suponen un punto altísimo en el patético manual del bullinero.

Pero sucede que Poggi y su grupo de funcionarios no son adolescentes en patota que celebran los desquicios de su líder, sino los encargados de gobernar una provincia llena de problemas. Transferida a esa realidad, la periodista de Lafinur FM Radio se enfrentó en el fatídico momento de hacer su trabajo al primer mandatario, al segundo, al ministro de producción, al secretario de comunicación, a diputados provinciales y a la custodia oficial munida solamente de un teléfono con el grabó la conversación y que le sirvió como prueba irrefutable del trato que le propinaron. Una mujer con dos preguntas frente al centro del poder provincial.

Escuchar el tono con el que la máxima autoridad de San Luis (des)trató a García Torres no hace más que sumar una responsabilidad que fue asumida por Poggi el domingo a la noche, sugestivamente minutos después de que José Luis Espert -personaje central en la historia del gobernador y la periodista- bajara su candidatura a diputado nacional, acorralado por los dólares de un presunto narcotraficante.

Es mucho más saludable para la democracia provincial que el gobernador haya pedido disculpas a que no lo hubiera hecho. Pero en ese perdón pudo haber sido determinante la intervención de Fopea, el Foro de Periodismo Argentino que apenas conocido el hecho se comunicó con Diego Masci, secretario de comunicación gubernamental, suerte de Manuel Adorni con protagonismo en las sombras, testigo de la agresión a su colega, para exigir el descargo.

La situación se asemeja a un enredo familiar que tiene, otra vez, a un adolescente en el medio. Supongamos que, hipotéticamente, ese joven tiene una discusión fuerte con su padre y deja de hablarle por unos días, hasta que interviene la madre del chico y le pide que vaya a presentarle las disculpas al ofendido. El joven va más para sacarse el peso de encima y complacer a su madre que por convicción propia, un elemento que, de haberlo tenido, lo hubiera empujado a pedir disculpas antes de que se las exigiera.

Una vieja enseñanza religiosa indica que para que el perdón sea completo y sincero tiene que tener tres elementos: el arrepentimiento, el propósito de no volver a cometer la falla que empujó a ese pedido de disculpas y la reparación, en lo posible, del daño causado. Solo la conciencia de Poggi sabe qué condiciones reunió su tuit de domingo por la noche.