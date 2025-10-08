El incondicional aliento de la familia “albiceleste” copó Santiago

El seleccionado argentino Sub-20 logró un categórico triunfo en Santiago de Chile ante Nigeria (4 a 0) y logró el pasaje a los cuartos de final donde en un mano a mano a matar o morir enfrentará a México.

El elenco dirigido por Diego Placente tuvo un rendimiento óptimo en el Estadio Nacional de Chile, donde resonó fuerte el respaldo de la hinchada argentina integrada por los familiares y amigos de los futbolistas.

Camisetas con los apellidos de Soler, Andrada, Gorosito, Carrizo y Silvetti, entre otros, coparon las tribunas del histórico escenario.

Fotos: producción Sofía Jaimez Bertazzo