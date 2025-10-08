  • Nuestras redes
Jueves 09 de Octubre de 2025

Mundial Sub 20

El incondicional aliento de la familia “albiceleste” copó Santiago

Las camisetas "albicelestes" coparon el Estadio Nacional de Chile. Los familiares y amigos de los chicos hicieron sentir bien fuerte su respaldo. 

Por redacción
| Hace 3 horas

El seleccionado argentino Sub-20 logró un categórico triunfo en Santiago de Chile ante Nigeria (4 a 0) y logró el pasaje a los cuartos de final donde en un mano a mano a matar o morir enfrentará a México.

 

El elenco dirigido por Diego Placente tuvo un rendimiento óptimo en el Estadio Nacional de Chile, donde resonó fuerte el respaldo de la hinchada argentina integrada por los familiares y amigos de los futbolistas.

 

Camisetas con los apellidos de Soler, Andrada, Gorosito, Carrizo y Silvetti, entre otros, coparon las tribunas del histórico escenario.

 

 

Fotos: producción Sofía Jaimez Bertazzo

 

