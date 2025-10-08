El incondicional aliento de la familia “albiceleste” copó Santiago
Las camisetas "albicelestes" coparon el Estadio Nacional de Chile. Los familiares y amigos de los chicos hicieron sentir bien fuerte su respaldo.
El seleccionado argentino Sub-20 logró un categórico triunfo en Santiago de Chile ante Nigeria (4 a 0) y logró el pasaje a los cuartos de final donde en un mano a mano a matar o morir enfrentará a México.
El elenco dirigido por Diego Placente tuvo un rendimiento óptimo en el Estadio Nacional de Chile, donde resonó fuerte el respaldo de la hinchada argentina integrada por los familiares y amigos de los futbolistas.
Camisetas con los apellidos de Soler, Andrada, Gorosito, Carrizo y Silvetti, entre otros, coparon las tribunas del histórico escenario.
Fotos: producción Sofía Jaimez Bertazzo
