El Suyuque, un nuevo municipio para la provincia

Ubicado entre La Punta y Villa de la Quebrada, el creciente conglomerado llamado El Suyuque es desde la semana pasada un nuevo municipio en la provincia de San Luis. De esa manera, en la provincia ya hay 69 localidades con administración propia.

La creación fue sancionada por la Cámara de Diputados de manera unánime en respuesta a una iniciativa del gobernador Claudio Poggi. La municipalidad, que abarca las localidades de Suyuque Nuevo, Los Molles, El Milagro y La Loma, agranda la administración en el departamento Belgrano y no hizo más que ponerle nombre a una entidad que, de hecho, ya existía, según dijo en el recinto la diputada informante, Luciana Perano, en una de las poquísimas intervenciones que tuvo en el año legislativo.

La sanción de la ley propone la organización vecinal de unas tres mil familias que viven en la zona, más los muchos habitantes de la ciudad de San Luis que tienen allí propiedades y que las usan como casas de fin de semana. En algunos casos no hay todavía servicios básicos y, aún más evidente y peligroso, no cuenta con un servicio efectivo de limpieza de la ruta 146, que la atraviesa de punta a punta.

El proyecto de ley tenía el propósito de dar respuesta a las necesidades de los vecinos que muchas veces se tuvieron que reunir y gestionar sus pedidos ante diversos organismos, con respuestas, cuando se las daban, ineficientes o incompletas.