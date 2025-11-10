El intendente de El Volcán anunció un bono de $100 mil y asueto por el Día del Municipal

El intendente de El Volcán, Ricardo Callegaro, anunció este lunes el pago de un bono extraordinario de $100 mil para todos los trabajadores municipales, junto al asueto por el Día del Trabajador Municipal.

Según detalló el jefe comunal, la bonificación será por única vez y se abonará por planilla complementaria el próximo jueves 13 de noviembre.

Además, mediante la Resolución N° 1133, el municipio decretó asueto administrativo para el viernes 14 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajador Municipal. Ese día no habrá atención al público y solo se mantendrán las guardias mínimas necesarias para garantizar los servicios esenciales.