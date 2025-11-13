Tristeza por la muerte de la exsenadora Teresa Reviglio de Coria

La Intendencia de Buena Esperanza con mucho pesar informó este jueves el fallecimiento de la abogada, docente, historiadora y referente de la comunidad del Departamento Dupuy. “Fue un ejemplo de compromiso con la educación, la historia y el servicio público”, destacaron en un comunicado de prensa.

Al hacer un repaso de su trayectoria política, se recordó que fue Diputada Constituyente por el Partido Justicialista (1987) y posteriormente ocupó una banca en el Senado Provincial, convirtiéndose en la primera representante del sur sanluiseño en la Cámara Alta, cargo que honró con vocación y entrega durante los periodos 1987-1991, 1991-1995 y 1995-1999.

“Su legado trasciende en el tiempo, una mujer muy comprometida con la educación, la historia y el servicio público, que dejó huellas profundas en la identidad y en la memoria de nuestro pueblo”, señala en su comunicación el Municipio de Buena Esperanza a cargo de la intendenta Sofía Larroudé.