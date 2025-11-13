En San Luis la inflación de octubre superó a la nacional y acumula 145% desde 2023

El Índice de Precios al Consumidor de San Luis (IPC-SL) registró en octubre una variación mensual del 2,4%, superando levemente el 2,3% informado por el INDEC para el nivel nacional.

De acuerdo con el informe publicado por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, la inflación acumulada en lo que va de 2025 asciende al 23,6%, mientras que la interanual, comparada con octubre de 2024, alcanza el 30,1%.

Sin embargo, si se toma como referencia diciembre de 2023, cuando el índice se ubicaba en 53.118,57 puntos, hasta octubre de 2025, con 129.863,99 puntos, los precios en San Luis se incrementaron un 144,6%, más de lo que subieron a nivel nacional en el mismo lapso.

El capítulo con mayor incremento en octubre fue “Vivienda y servicios básicos”, con un alza del 4,2% en el mes y un acumulado anual del 41,9%. Le siguieron “Educación” (3,1%) y “Transporte y comunicaciones” (2,9%).

En el rubro “Alimentos y bebidas”, los mayores aumentos se registraron en frutas (8,4%), especialmente limón (38,2%), manzana (20,9%) y banana (12,3%), mientras que las carnes subieron en promedio 3%.