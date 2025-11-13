Un jueves récord en las salas de San Luis

Pocos jueves en la historia del cine de San Luis ofrecieron una renovación tan grande como la que llegará esta semana en la que nada más y nada menos que nueve películas arribarán a las salas para cambiar casi totalmente la oferta. Una jornada récord que espera tener la respuesta del público.

Ante tanta variedad es difícil determinar cuál es la novedad más importante de la semana, aunque la reedición de ""Harry Potter y el cáliz de fuego", a 20 años de su estreno, puede acaparar la atención de los muchos fanáticos que tiene la saga.

Para continuar con historias de magos, llegará a las salas la tercera parte de "Nada es lo que parece", la muy atractiva historia que tiene una nueva generación de ilusionistas que se unen al equipo tradicional para llevar la magia al alto nivel. La conexión es que en la nueva producción actúa, además de Woody Harrelson, Morgan Freeman y Mark Ruffalo; Daniel Radclife, en un guiño al mago de los magos.

Donde no hay ilusión posible es en "El sobreviviente", una película basada en una historia de Stephen King en la que un hombre se une a un programa de juegos en el que los concursantes, a los que se les permite ir a cualquier parte del mundo, son perseguidos por cazadores que tienen el objetivo de matarlos.

En "Perfect blue", una de las dos animaciones de la semana, una cantante pop que abandona su carrera para convertirse en actriz de televisión, descubre que sus antiguos colaboradores son asesinados de a uno. Mientras la atraviesa la culpa, la presión de su nueva vida y la presencia de un fan obsesivo que la acecha, no la dejan en paz.

La película es de Corea como "Monjas oscuras: exorcismos prohibidos", el estreno de terror de la semana que cuenta cómo dos religiosas desobedecen los mandatos de la Iglesia y ante la posesión de un niño y sin tiempo para esperar al exorcista oficial, realizan un ritual prohibido.

La otra animación, destinada a un público definitivamente infantil, es "Monarcas: El gran viaje mágico", una historia para toda la familia ambientada en el diverso, pintoresco y siempre cambiante escenario de la gran migración de la mariposa monarca.

En el rubro romántico, la opción de la semana es ""Amor fuera de tiempo", una comedia adolescente sobre los sueños de una porrista que quiere escapar de su pequeño pueblo y obtener una beca de danza hasta que una una estrella del fútbol americano irrumpe en su vida.

El cine nacional no podía estar ausente entre tanta novedad y llega con una película difícil y dura como "Putas", una radiografía sobre la prostitución observada desde seis historias distintas, aunque conectadas. La sufrida, la secuestrada, la VIP, la travesti, la golpeada y la estrella son descriptas por un elenco de gran nivel que tiene a Roly Serrano, Esmeralda Mitre, Carlos Belloso, Vanesa González, Mariana A, Celeste Muriega y Fabián Vena, entre otros.

Pero si de películas raras se trata, pocas como la española "Vieja loca", con la gran Carmen Maura en el papel protagónico y el notable Daniel Hendler como su antagonista. El uruguayo interpreta a un hombre que accede al pedido de su ex novia de que cuide a su madre senil por un rato, sin saber la pesadilla que le espera.