Grave caso de bullying en una escuela: "Es terrible lo que pasó con mi hija"

La situación es compleja y grave. La mamá de la adolescente pide un freno a este tipo de hostigamientos. Imagen ilustrativa. Foto: internet.

El bullying en las escuelas demanda medidas concretas y urgentes. La empatía es clave para poder comprender el dolor ajeno. Y la responsabilidad de cada eslabón es fundamental para poder frenar este tipo de escenarios. La primera víctima es, sin dudas, quien sufre en carne propia el flagelo de los hostigamientos. Pero, en definitiva, toda la sociedad termina sintiendo el impacto de un presente que se dirime entre la oscuridad de la inacción y la indiferencia. Recientemente, un grave caso se registró en una escuela de la capital puntana.

Una madre que clama respuestas



La mamá de una adolescente de 13 años, que cursa sus estudios en la Escuela Nº 3 "Manuel Belgrano", en la esquina de Perón y Pringles. Según contó en diálogo con El Diario de la República, su hija fue agredida por "varones y una nena", en presencia de una docente.



Los hechos preocuparon a la mujer, quien afirmó que radicó una presentación en el Ministerio de Educación. La menor no solo fue golpeada, sino que "la acusaron a ella de bullying". "La retaron y le dijeron que le había venido el período, que estaba sensible, que no había pasado nada", lamentó la mujer con notable angustia.



La preocupada madre detalló que tanto la docente que presenció los hechos como un preceptor y la vicedirectora empezaron a hostigar a su hija, exponiéndola delante de sus compañeros. "Le dijeron que por su culpa ahora tenían que trabajar el bullying", aseguró.



Mientras tanto, las persecuciones por parte de sus pares en el colegio no cesaban. La adolescente empezó a tener mucho miedo. El hartazgo se desbordó, en medio de la indiferencia y un flagelo incomprendido.



"El viernes estuve muy mal de salud, me atendieron en el hospital. Y esa semana fue justamente muy difícil para mi hija, que terminó haciendo una ingesta de pastillas. Fue hospitalizada", dijo la madre con notable dolor, mientras dejó fluir un silencio que dijo más que cualquier declaración.



La falta de empatía



La mujer dejó en claro que la directora del colegio, cuando pasaron los hechos, se encontraba de licencia, por lo cual destacó que ella está ajena a la situación. Incluso ni bien se enteró de lo ocurrido, se puso a disposición, con lo cual "actuó correctamente". Pero sí apuntó contra la vicedirectora. La señora dice no busca escándalos, pero quiere que se tome conciencia sobre lo que pasó, especialmente para que no le vuelva a ocurrir a nadie.



"Me comuniqué con Bienestar Escolar y me dijeron que la vicedirectora les indicó que mi hija nunca había estado internada, que se había reunido conmigo. Tengo las conversaciones. La vicedirectora no me dio la cara. Tengo los informes psicológicos y psiquiátricos. Mi hija le mencionó a las enfermeras y a las psicólogas que sufría bullying y que no quería volver a la escuela", precisó.



Por último, la madre insistió en que la directora sí se puso a disposición. Y le planteó posibilidades para que su hija pueda rendir libre. "Fue la única que dio la cara", aseveró.



"Es terrible lo que pasó con mi hija. Cuento esto para que se tome conciencia, para que no pase más. Mi hija llegó a decirme que no la ayudaron ni los adultos. Hoy está en tratamiento", concluyó.

