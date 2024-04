Compromiso: una fundación que marca el rumbo contra el bullying

Tan solo el que lo vivió sabe las terribles consecuencias del bullying. El flagelo se expande a pasos agigantados y diferentes entidades del mundo advierten los peligros de su avance. Una frase de San Francisco de Asís dice: “Empieza haciendo lo necesario, luego lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible”. Esa es la misión que se fijó un grupo de puntanos para luchar contra los diferentes modos de violencia que se viven, con un anclaje especial orientado al ámbito educativo. La fundación Alianza Sanluiseña Anti-Bullying Escolar, deja sus huellas y contagia sus objetivos.

“Surgió en abril y mayo del año pasado, debido a las estadísticas brindadas por la ONG internacional Bullying Sin Fronteras, que realizó un estudio en el que posicionó a la Argentina en el quinto puesto a nivel mundial y a la provincia entre los primeros puestos en el orden nacional en cuanto a la cantidad de casos registrados. Decidimos salir a la calle para ver si estos números se plasmaban. Le preguntamos a la gente si alguna vez había sufrido y ahí la cruda realidad nos pegó en la cara, todos tenían algo para contar, ya sea que lo vivieron personalmente o lo vivenció un familiar, hijo, amigo. Visitamos colegios como parte de la investigación y es así que decidimos conformar un equipo de trabajo”, contó en diálogo con El Diario de la República, Gustavo Sesmilo, quien fundó la organización junto a su hermano Rodrigo (quien preside el organismo).

Según recordó, empezaron a operar con sus exeducadores. Tanto él como su hermano fueron alumnos del Colegio Nacional, entonces buscaron a un expreceptor, Juan Manuel Gutiérrez, y a la exdocente, Lilian Dip. Avanzaron en conectar con psicólogos, abogados, personas sin título, pero que contaban con las ganas suficientes para contribuir al cambio. En medio de ello conocieron a Francisco Pérez, un joven que brinda su testimonio de vida (donde cuenta su situación clínica y cómo ello fue motivo de agresión) y desde la experiencia da su aporte.

Así es que empezaron a generar encuentros informativos y sensibilizadores en los colegios, clubes deportivos, academias de danzas, colonias de vacaciones, entre otros. “Todas las charlas están preparadas y avaladas por nuestros psicólogos, que han colaborado de manera desinteresada en esta lucha. Creemos que debe ser trabajado de manera conjunta, desde los alumnos, docentes, directivos, tutores; todos tenemos que ser parte de la solución. Actualmente, no contamos con ningún tipo de financiamiento. La parte económica es muy complicada porque la demanda es grande y solo mi hermano y yo cubrimos los gastos, tampoco contamos con lugar propio”, comentó.

“Quiero invitar a la gente a sumarse en esta lucha, porque las claves de una comunidad educativa sana benefician a todos”, apuntó.

Datos alarmantes

ASAE centra sus proyecciones en un eslogan: “Antes de que sea tarde decidimos ser parte”. Y deviene de los terribles números que acumulan las distintas formas de violencia que se repiten y sostienen en el tiempo. Aseguran que en el mundo se lamentan más de 200 mil muertes por año, que en su mayoría se podrían evitar. En el país, 7 de cada 10 alumnos son víctimas del bullying y solo 3 de cada 7 se animan a informar la situación.

Es por eso que desde la fundación, entienden que hay muchas personas que necesitan auxilio de manera urgente para salvar sus vidas. “Guiados por nuestros valores de empatía, igualdad, respeto, amor y justicia, utilizamos herramientas digitales innovadoras para llegar a un público diverso y brindar nuestros recursos efectivos”, señalan desde la asociación.

“Nuestra misión es inspirar cambios profundos en las actitudes, comportamientos, capacitando a los diferentes miembros de nuestra comunidad para convertirse en defensores del respeto y la igualdad hacia la construcción de un mundo escolar libre de bullying”, subrayan.

Francisco Pérez, miembro de ASAE, dialogó con El Diario. Comentó que fue víctima por mucho tiempo de este flagelo. Tiene autismo, síndrome Marfan y retraso mental leve, cuestiones por las que sufrió en carne propia el dolor de la violencia. Su testimonio es inspirador.

“Mi mensaje es para las víctimas. Quiero decirles que no están solos, nos tienen a nosotros. No bajen los brazos, no pierdan la fe. Es difícil y lo sé, porque yo también fui víctima y con seguridad les digo que tiene solución. Vamos a ayudarlos, no están solos. Somos ASAE y antes de que sea tarde, tenemos que cooperar todos juntos, como sociedad. Es hora de actuar”, manifestó.

La organización tiene una plataforma (www.asae.com.ar) en la que detalla diferentes conceptos sobre el bullying y convoca a los interesados en aportar su granito de arena.

