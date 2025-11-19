Estafa $Libra: “El nombre de Karina Milei se repite una y otra vez”

El diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal), miembro de la comisión investigadora de la cripto estafa $Libra, afirmó que de los testimonios y pruebas que recabaron los legisladores surge que “Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia es el nombre que se repite una y otra vez”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el legislador indicó que el entramado de irregularidades “vino de la mano de alguien más arriba” que el entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y dijo que “claramente todo señala a Eduardo ‘Lule’ Menem y a Karina Milei, en el armado de esquemas de corrupción”.

Recalcó, además, que “la fiscalía de (Eduardo) Taiano y el juzgado de (Marcelo) Martínez Di Giorgi fueron muy poco colaborativos con la causa, en ningún momento facilitaron ningún tipo de trámite, y no nos ayudaron para que pudieran venir a declarar los funcionarios que estaban citados”.

Paulón lo expreso hoy en diálogo con Splendid AM 990, tras la presentación pública ayer de los resultados de la investigación parlamentaria, que según pudo saber Noticias Argentinas concluyó que el presidente Javier Milei prestó una "colaboración imprescindible" para la cripto estafa al promocionarla por su cuenta de la red social X.

Asimismo, el legislador dijo que “se pudieron identificar las transferencias” de dinero entre varios involucrados como Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli, Hyden Davis y Sergio Morales, que coinciden con reuniones que se hacían en La Casa Rosada.

“Con esta información que se ha producido, la Justicia puede ahora tomar elementos y es importante que los tenga en su poder”, dijo y agregó que la comisión pudo “determinar que 111.000 personas fueron perjudicadas por esta estafa y solo 40 fueron beneficiadas, lo que habla claramente de un esquema armado deliberadamente para concretar y perpetrar una estafa”.LbIDPQ

Paulón señaló que “la pregunta que no se logra responder, porque el que la tiene que responder es el presidente Javier Milei, es quién le dio el código de más de 30 elementos alfanuméricos, que no estaba publicado en ningún lado, y que es el que aparece” en el posteo de X del mandatario.