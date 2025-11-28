Manejaba borracho y enyesado en Palermo: chocó tres autos y perdió la licencia

Un hombre de 47 años que conducía alcoholizado y con una de sus piernas enyesadas protagonizó un choque múltiple en el barrio porteño de Palermo y ahora enfrenta la inhabilitación de su licencia de conducir. El hecho se conoció este viernes por la mañana, cuando la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó el resultado positivo del test de alcoholemia e inició el proceso administrativo para suspenderlo en la jurisdicción que emitió su permiso.

Según informaron fuentes de la ANSV, el organismo actuó de oficio tras tomar conocimiento del episodio, ocurrido cuando el conductor perdió el control de su vehículo y colisionó contra tres autos estacionados. La situación se agravó al constatarse que, además de estar bajo los efectos del alcohol, manejaba con una pierna inmovilizada.

La ANSV solicitó formalmente la inhabilitación preventiva de la licencia, una medida que se aplica en casos de conducción temeraria o consumo de alcohol al volante. Ahora, el hombre deberá ser notificado de la sanción y, para recuperar la habilitación, tendrá que aprobar nuevamente los exámenes psicofísicos que acrediten su aptitud para manejar.

Las autoridades insistieron en que este tipo de conductas representan un riesgo grave para terceros y remarcaron la importancia de mantener tolerancia cero al alcohol al volante.