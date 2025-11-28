Juana Koslay: la mujer hallada muerta en un pozo habría atentado contra su propia vida

El hallazgo del cuerpo carbonizado de una mujer de unos 60 años en un campo cercano a la rotonda del Rotary Club, en Juana Koslay, ocurrió esta mañana y ya había sido informado por El Diario de la República. El caso generó un fuerte impacto en la zona, por tratarse de uno de los accesos más transitados entre la avenida Santos Ortiz y el camino hacia Chorrillero.

Hace instantes, la fiscal de turno, Mercedes García, confirmó los primeros resultados de la necropsia: la mujer murió por asfixia al aspirar monóxido de carbono y no presentaba signos de violencia, lo que orienta la investigación hacia un suicidio.

El cuerpo fue hallado dentro de un pozo, en el interior del campo donde reside una familia. Fue justamente un integrante del lugar quien llamó a la Policía para advertir que la mujer, en medio de una crisis, podría haber provocado el incidente que terminó en su propia incineración.

La Policía preservó la escena hasta la llegada de la fiscalía. Con la causa de muerte establecida, la línea principal de la investigación se centra en un hecho autoinfligido.