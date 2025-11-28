¿Por qué Bullrich elige el despacho de una senadora puntana para sus reuniones?

Las dos veces que Patricia Bullrich se reunió con los legisladores libertarios en la previa a su asunción como senadora nacional lo hizo en el despacho de la puntana Ivanna Arrascaeta, quien ofició de anfitriona de sus colegas. La más reciente fue el jueves a la tarde.

Más allá de las especulaciones políticas que se generaron por el escenario de las reuniones, lo cierto es que el sitio fue elegido por varias razones, pero la comodidad que alberga el amplio despacho de la puntana es una de las principales.

Arrascaeta tomó posesión del lugar porque cuando asumió, en diciembre de 2023, La Libertad Avanza no tenía lugares asignados en el edificio del Congreso, como sí lo tenían los partidos históricos, en su sala de bloques.

Fue entonces que la senadora villamercedina se ubicó en una amplia oficina que está en el anexo de la Cámara alta y que antiguamente perteneció a la presidencia de la Caja de Ahorro. El lugar cobra un inigualable valor porque fue utilizado durante mucho tiempo nada más y nada menos que por Eva Duarte de Perón.

Es más, el escritorio y mucho del mobiliario que está en la oficina fue parte de aquella etapa en la que Eva iba todos los días a su espacio. “Tiene un valor histórico muy grande”, rumorean en los pasillos del Congreso.

En el reordenamiento interno del espacio, el empresario Rodolfo Negri, prosecretario de la bancada libertaria en el Senado y pareja de Arrascaeta, es fuertemente mencionado como el candidato a quedarse con una de las tres áreas que, en principio, tendrá el bloque, en el periodo legislativo del año que viene.