Munro: el chofer de un viaje de egresados manejaba drogado

Claudio Aranda, de 29 años, llegó "drogado" a conducir el micro en el que llevaría a menores de distintos colegios al viaje de egresados hacia la Costa Atlántica -Cariló-, los padres de los adolescente fueron quienes descubrieron la infracción y luego intentaron agredirlo.



El personal de la policía recibió la solicitud desde el colegio Almafuerte, emplazado entre las calles Hernández y Fleming, que fue la segunda escuela desde dónde partieron los alumnos.



Recientemente, la madre de uno de los estudiantes indicó: "Me da la sensación de que venían esquivando controles, porque en la Panamericana agarraron todo por colectora".



Por tanto, personal de la Comisaría tercera de Vicente López , confirmó que “los progenitores notaron conductas inapropiadas por parte del chofer, los mismos solicitaron que se le haga test de alcoholemia, situación a la que el chofer no accedió”.



Al tiempo, se identificó al trabajador que fue “sometido al test para consumos de estupefacientes, como cocaína y marihuana”, examen que “arrojó el resultado positivo”.



Ante esta situación, los padres buscaron tomar represalia e intervinieron los efectivos con el fin de preservar la integridad física de Aranda.

Aunque la empresa buscó y envió un nuevo conductor, el reemplazo no contaba con las horas de sueño correspondientes y debieron enviar un nuevo chofer, por lo que el viaje se reanudó con gran demora.



