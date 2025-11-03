Luto en el fútbol: murió el talentoso Daniel Willington

Daniel Willington, leyenda del fútbol argentino y definido por el propio "Rey" Pele como "el mejor jugador del mundo", murió este lunes, a los 83 años.

"Ídolo de Vélez y de Talleres de Córdoba, el "Daniel de la gente" -santafesino- dijo adiós luego de una gran carrera como jugador y como entrenador. El delantero nació en 1942 y debutó con apenas 16 años en la T, donde su destino estaría entrelazado", reportó la cadena ESPN.

Willington, oriundo de Guadalupe (Santa Fe), llegó a Córdoba a los siete años, cuando Talleres fichó a su padre, Atilio "Toro" Willington. Tras destacarse en la Reserva y la Primera de Avellaneda, firmó con Talleres en 1959.

A los 16 años, el 7 de junio de 1959, debutó oficialmente en primera. Ese día, la "T" ganó 5-2 frente a Huracán de La France, en La Boutique.

Tras ganar los torneos Preparación, Competencia, Clausura y Oficial, perdiendo solo uno de 27 partidos, en 1961 pasó a Vélez Sarsfield. Después emigró a México, brillando hasta 1970 en el Veracruz.

En el repaso de trayectoria, ESPN citó que luego de jugar en Huracán e Instituto de Córdoba, en 1973 volvió a Talleres.

"El Loco" fue figura en los Nacionales de 1974 y 1975.

Protagonizó 168 partidos, convirtió 66 goles y conquistó 17 títulos con la camiseta albiazul. Su vínculo con el club era absoluto: "Es que yo soy Talleres. Mi familia lo es", remarcó Willington según recordó ESPN.

Su sello en el fútbol argentino y en especial del interior es imborrable. Como aquel gol de tiro libre, de 40 metros, que un día le convirtió a Belgrano de Córdoba.