Fuertes dudas: diputados "frenan" el abordaje de la reducción de la feria judicial

Bajo una llamativa celeridad, legisladores buscan aprobar la merma de la feria judicial. Una inmensa mayoría asegura que bajar la cantidad de días de descanso no solucionará la mora. Foto: La Nación.

El clima judicial por la búsqueda de la merma de la feria, está al rojo vivo. Se había establecido una movilización, como medida de fuerza para reclamar contra el embate legislativo. Pero en medio de fuertes presiones, de sectores que advierten la gravedad de la disposición, Diputados frenaron momentáneamente la votación del proyecto de ley (que ya tiene media sanción) y evitaron la marcha. Los sectores judiciales miran de "reojo" la acción, que levanta más dudas que certezas.

Una pausa bajo la lupa



La novedad trascendió en una nota que elevaron a un colegio profesional de la provincia, donde los diputados del oficialismo convocaron a los letrados a una reunión para el martes 11 de noviembre, a las 16. Señalan que la convocatoria fue extendida a la totalidad de los segmentos que representan a los abogados.



Según remarcaron distintas fuentes, durante el encuentro, profesionales expondrán los fundamentos que indican que la merma de la feria perjudica directamente a la Justicia y agrava la mora judicial.



Los presidentes de los bloques Cambia San Luis, interbloque Consenso por San Luis, Unión por Chacabuco, Fuerza Independiente y San Luis Primero, son los que invitaron a los abogados para debatir la modificación del artículo 19 de la Ley Nº IV-0086-2021 Ley Orgánica de Administración de Justicia de la Provincia. La misiva fue firmada por Eugenia Gallardo, Nicolás González Ferro, Alberto Leyes, Marcos Gatica, Marina Garro y Ariel Farias.



Llama la atención que en medio de un debate coyuntural, omitieron la participación de los legisladores del Partido Justicialista. No pocos miran con desconfianza los movimientos y se atreven a pensar que lejos de interrumpir el proceso, en un "chasquido" el oficialismo terminará aprobando la misiva, aún frente al rechazo generalizado. Habrá que ver en los hechos cómo evoluciona el debate. Por ahora, la horizontalidad es una utopía. Al menos así lo reflejan los últimos tratamientos "exprés".

Una mirada contundente



César Ismael Bertrés, titular del Colegio Forense, ha manifestado su desacuerdo con la merma de la feria judicial. Su intervención en distintos diálogos periodísticos, ha dejado en claro que el Ejecutivo instó al proyecto que ya vio su aprobación prácticamente intempestiva, de la noche a la mañana, en Senadores.



"Suponer que la lentitud del sistema se debe al descanso, parte de una interpretación equivocada. Cuando sabemos que las causas son estructurales: falta de recursos, infraestructura adecuada, escasa inversión. Si atacamos un síntoma y no la raíz, no vamos a mejorar la justicia, sino que la vamos a debilitar", pronunció.



Incluso puntualizó que los abogados en general están de acuerdo en que se requiere una justicia más ágil, pero en ese sentido debe ser más humana y responsable. "Defender la feria no es solo defender el derecho al descanso, sino a la calidad de trabajo y la independencia de poderes", dijo.



"Sería coherente que el Ejecutivo y los legisladores reduzcan sus recesos y sesionen más meses del año. El proyecto ha sido redactado por quienes no trabajan en todo el año legislativo. La política no puede pedir sacrificios al pueblo si no está dispuesta a asumirlos", sentenció en diálogo con Radio UNSL.

