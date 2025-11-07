San Lorenzo se aseguró un lugar en los playoffs

San Lorenzo y Rosario Central empataron sin goles en el estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

La llegada más clara fue de la visita, a los 39 minutos del primer tiempo, con un contraataque por izquierda del extremo Agustín Ladstatter que terminó en un remate bajo y apenas ancho.

Con la igualdad, San Lorenzo es quinto en la zona B con 23 puntos y sexto en la tabla anual, con 50 unidades y asegurando la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2025, mientras que el equipo de Ariel Holan lidera ambas tablas, con 31 y 66 puntos, respectivamente.

En la próxima fecha, la última de la fase regular, el conjunto dirigido por Damián Ayude recibirá a Sarmiento, mientras que el “Canalla” visitará a Independiente. Ambos partidos son con día y horario a confirmar.

Así sigue la fecha

Sábado

Huracán vs. Newell’s (a las 17:00)

Racing vs. Defensa y Justicia (17:00)

Talleres vs. Platense (19:15)

Unión vs. Barracas (21:30)

San Martín de San Juan vs. Lanús (21:30)

Domingo

Boca Jrs. Vs. River Plate (16:30)

Banfield vs. Aldosivi (19:20)

Sarmiento vs. Instituto (19:20)

Tigre vs. Estudiantes (21:30)

Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz (21:30)

Lunes

Gimnasia LP vs. Vélez (17:00)

Riestra vs. Independiente (19:00)

Argentinos vs. Belgrano (21:15)

Independiente Riv. Vs. Central Córdoba (21:15)