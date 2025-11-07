  • Nuestras redes
12°SAN LUIS - Sabado 08 de Noviembre de 2025

12°SAN LUIS - Sabado 08 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Clausura 2025

San Lorenzo se aseguró un lugar en los playoffs

Para clasificar le alcanzó con el empate en 0 con Rosario Central. También se aseguró un lugar en la Copa Sudamericana. Todo lo que resta por jugar.  

Por redacción
| Hace 2 horas

San Lorenzo y Rosario Central empataron sin goles en el estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

 

La llegada más clara fue de la visita, a los 39 minutos del primer tiempo, con un contraataque por izquierda del extremo Agustín Ladstatter que terminó en un remate bajo y apenas ancho.

 

Con la igualdad, San Lorenzo es quinto en la zona B con 23 puntos y sexto en la tabla anual, con 50 unidades y asegurando la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2025, mientras que el equipo de Ariel Holan lidera ambas tablas, con 31 y 66 puntos, respectivamente.

 

En la próxima fecha, la última de la fase regular, el conjunto dirigido por Damián Ayude recibirá a Sarmiento, mientras que el “Canalla” visitará a Independiente. Ambos partidos son con día y horario a confirmar.

 

 

Así sigue la fecha

 

Sábado

 

Huracán vs. Newell’s (a las 17:00)

 

Racing vs. Defensa y Justicia (17:00)

 

Talleres vs. Platense (19:15)

 

Unión vs. Barracas (21:30)

 

San Martín de San Juan vs. Lanús (21:30)

 

 

Domingo

 

Boca Jrs. Vs. River Plate (16:30)

 

Banfield vs. Aldosivi (19:20)

 

Sarmiento vs. Instituto (19:20)

 

Tigre vs. Estudiantes (21:30)

 

Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz (21:30)

 

 

Lunes

 

Gimnasia LP vs. Vélez (17:00)

 

Riestra vs. Independiente (19:00)

 

Argentinos vs. Belgrano (21:15)

 

Independiente Riv. Vs. Central Córdoba (21:15)

 

