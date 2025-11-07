San Lorenzo se aseguró un lugar en los playoffs
Para clasificar le alcanzó con el empate en 0 con Rosario Central. También se aseguró un lugar en la Copa Sudamericana. Todo lo que resta por jugar.
San Lorenzo y Rosario Central empataron sin goles en el estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.
La llegada más clara fue de la visita, a los 39 minutos del primer tiempo, con un contraataque por izquierda del extremo Agustín Ladstatter que terminó en un remate bajo y apenas ancho.
Con la igualdad, San Lorenzo es quinto en la zona B con 23 puntos y sexto en la tabla anual, con 50 unidades y asegurando la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2025, mientras que el equipo de Ariel Holan lidera ambas tablas, con 31 y 66 puntos, respectivamente.
En la próxima fecha, la última de la fase regular, el conjunto dirigido por Damián Ayude recibirá a Sarmiento, mientras que el “Canalla” visitará a Independiente. Ambos partidos son con día y horario a confirmar.
Así sigue la fecha
Sábado
Huracán vs. Newell’s (a las 17:00)
Racing vs. Defensa y Justicia (17:00)
Talleres vs. Platense (19:15)
Unión vs. Barracas (21:30)
San Martín de San Juan vs. Lanús (21:30)
Domingo
Boca Jrs. Vs. River Plate (16:30)
Banfield vs. Aldosivi (19:20)
Sarmiento vs. Instituto (19:20)
Tigre vs. Estudiantes (21:30)
Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz (21:30)
Lunes
Gimnasia LP vs. Vélez (17:00)
Riestra vs. Independiente (19:00)
Argentinos vs. Belgrano (21:15)
Independiente Riv. Vs. Central Córdoba (21:15)
