  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

17°SAN LUIS - Sabado 08 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

17°SAN LUIS - Sabado 08 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Un "palazo" lo dejó afuera

Colapinto se despistó en la curva "S" de Senna

El argentino estaba 14° debió abandonar n la carrera sprint del GP de Brasil. Otros dos pilotos también se accidentaron. 

Por redacción
| Hace 2 horas

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) debió abandonar la carrera sprint del Gran Premio de Fórmula 1 luego de un fuerte choque en la salida del sector conocido como la “S de Senna”.

 

Colapinto había tenido una buena largada que le permitió escalar del 16° al 14° puesto, posición que había mantenido hasta el momento del choque en la séptima vuelta.

 

“No entiendo bien por qué perdí el auto”, expresó Coalpinto, que marchaba 14° luego de una buena largada en la que ganó dos posiciones, se despistó a la salida de la “S de Senna”, solo unos segundos después de que le ocurriera lo mismo en dicho sector al australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

 

“De una vuelta a otra perdimos mucho grip. Hay que tratar de entender. Ojalá puedan arreglar el auto porque hay bastante daño”, se lamentó el argentino.

 

La actividad para Colapinto en el GP de Brasil continuará a las 15, cuando se lleve a cabo la clasificación para la carrera principal.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo