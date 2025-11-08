Colapinto se despistó en la curva "S" de Senna

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) debió abandonar la carrera sprint del Gran Premio de Fórmula 1 luego de un fuerte choque en la salida del sector conocido como la “S de Senna”.

Colapinto había tenido una buena largada que le permitió escalar del 16° al 14° puesto, posición que había mantenido hasta el momento del choque en la séptima vuelta.

“No entiendo bien por qué perdí el auto”, expresó Coalpinto, que marchaba 14° luego de una buena largada en la que ganó dos posiciones, se despistó a la salida de la “S de Senna”, solo unos segundos después de que le ocurriera lo mismo en dicho sector al australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

“De una vuelta a otra perdimos mucho grip. Hay que tratar de entender. Ojalá puedan arreglar el auto porque hay bastante daño”, se lamentó el argentino.

La actividad para Colapinto en el GP de Brasil continuará a las 15, cuando se lleve a cabo la clasificación para la carrera principal.