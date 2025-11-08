Histórico gol de arco a arco: lo hizo un arquero argentino

En el triunfo de Cerro Largo por 2-0 sobre Liverpool por el Torneo Clausura uruguayo se dio un hecho histórico: el guardameta argentino Gino Santilli convirtió un gol de arco a arco.

El arquero sacó desde el vértice izquierdo de su propia área con un zurdazo muy violento, que ganó altura y se fue acercando rápidamente al arco rival, favorecido por el viento en medio de una tormenta.

En medio de su viaje, la pelota picó en el borde del área grande y fue esquivada por un defensor de Liverpool, que pensó que su arquero la contendría con facilidad, aunque el guardameta Sebastián Lentinelly estaba desacomodado y vio como la pelota pasaba por encima suyo hasta terminar en el fondo de la red.

El autor del gol, Gino Santilli, es un arquero argentino de 24 años, cuyo pase pertenece a Banfield.

El guardameta debutó en el fútbol local en 2021, en un partido marcado por la gran cantidad de bajas que tenía el “Taladro” debido a estar en cuarentena por una serie de contagios de coronavirus, además de que se encuentra prestado en Cerro Largo desde mediados de 2023, siendo habitual titular e incluso jugando una Copa Sudamericana.