Aventura en 2 ruedas: Voge by Lorenzo presentó la moto todo terreno, la DS800X Rally

No fue una simple presentación de un nuevo producto, fue mucho más. Hubo anuncios, sueños cumplidos, sorpresas, asombro, mucha emoción y el brillo de la tecnología de avanzada. Este fue el combo del evento que se llevó a cabo en las instalaciones de Voge by Lorenzo de la ciudad de San Luis (Avda. España 1150), desde donde, como si fuera ‘una simbólica rampa’, partieron las primeras poderosas motos DS800X Rally que empezaron a transitar las rutas, autopistas y caminos serranos de la provincia.

“Es un hermoso producto y estamos orgullosos por su llegada al mercado de San Luis. La DS800X Rally viene a romper el esquema porque trae potencia, agilidad, versatilidad y un bueno precio”, destacó el gerente comercial de Moto K Voge by Lorenzo, Rodrigo Amoros.

Gonzalo Santillán, que es asesor comercial en San Luis capital, señaló durante la presentación a la prensa que “Voge Argentina viene a revolucionar, a captar y a comerse el mercado del asombro y de las motos de aventura. Voge apostó un 100 x 100 a la DS800X Rally, unidad que invita a cualquier aficionado a decir, ‘puedo hacer lo que quiera con esta moto’”.

Santillán, al referirse al impresionante equipamiento de la DS800X Rally apuntó que tiene:

-un motor bicilíndrico en paralelo de 798 cc, desarrollado por la propia marca, la moto entrega 94 caballos de potencia a 9.000 rpm y 81 Nm de torque máximo a 6.500 rpm.

-un rodado 18-21, cubiertas Pirelli Scorpion Rally STR, llantas de rayos tubeless.

-calienta puños y asiento

-suspensiones KYB totalmente regulables con 200 mm de recorrido, ABS y control de tracción desconectables, frenos Nissin.

-un asiento plano a 850 mm.

-un amortiguador de dirección regulable tipo Dakar

-pedales off-road de serie

-un tanque de 24 litros

-una pantalla con todo tipo de información y con un sistema especial para atenuar el brillo contra el sol.

“Esta es una moto de avanzada (una bestia de dos ruedas) que se adapta a todo tipo de terreno, es decir que se pude combinar su uso en caminos sinuosos o de ruta. Además, es muy moderna, tanto en lo mecánico como en su equipamiento multimedia con todas las prestaciones y comodidades”, resaltó Lucas Ferrero que es asesor comercial de Voge, en San Rafael (Mendoza)

Anuncio de expansión

Precisamente, en la ciudad de San Rafael será el próximo escenario de expansión de Voge by Lorenzo con la apertura de un local comercial integral que reúne el área comercial, con la administrativa y la posventa. “El objetivo de este grupo no solo es la venta, sino que también la satisfacción del cliente”, indicó el gerente Rodrigo Amoros.

El evento inaugural está previsto para el 27 de noviembre y cumplida esta etapa, la agenda de la firma se focalizará en la habilitación de un local integral en la ciudad de San Luis y otro en San Juan. “La apuesta del grupo es fidelizar la marca y los clientes”, remarcó.

Entre la sorpresa y una muestra de amor

En la presentación de la DS800X Rally, el nuevo chiche que puso a la venta Voge by Lorenzo, se vivió un momento muy lindo, agradable, pleno de emoción y de amor. Alejandro le regaló a su pareja Carina una de estas potentes unidades. “Fue una sorpresa total”, dijo con mucha felicidad y agradecimiento, la destinataria del particular presente.