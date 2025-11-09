Impresionante choque frontal y fatal
Un hombre de 77 años falleció en el acto tras el violento impacto en la ruta nacional 153.
Un hombre falleció como consecuencia del brutal choque frontal que protagonizó contra un camión brasileño, en la Ruta Nacional 153, a la altura de San Rafael, en el sur de la provincia de Mendoza.
La víctima, identificada como Lorenzo Zapata -de 77 años- iba al mando de una camioneta Ford Ranger, chocó violentamente contra un camión Mercedes Benz, por motivos que se desconocen, y falleció en el acto.
Poco después, y tras un llamado de algunos testigos del siniestro al 911, se hicieron presentes en el lugar autoridades policiales, de Bomberos y servicios médicos, cuyo personal constató la muerte del conductor del rodado menor.
En tanto, Anderson Martins -chofer del Mercedes Benz- declaró ante la policía que viajaba junto a otro camión Scania, conducido por Eduardo Moresco, también brasileño, en sentido note-sur.
Moresco señaló que iba por delante de Martins y al cruzarse con la Ford Ranger -que circulaba en sentido contrario- ésta se incrustó contra el Mercedes Benz, presumiblemente luego de haber sufrido un desperfecto mecánico.
