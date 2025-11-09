Impresionante choque frontal y fatal

Un hombre falleció como consecuencia del brutal choque frontal que protagonizó contra un camión brasileño, en la Ruta Nacional 153, a la altura de San Rafael, en el sur de la provincia de Mendoza.

La víctima, identificada como Lorenzo Zapata -de 77 años- iba al mando de una camioneta Ford Ranger, chocó violentamente contra un camión Mercedes Benz, por motivos que se desconocen, y falleció en el acto.

Poco después, y tras un llamado de algunos testigos del siniestro al 911, se hicieron presentes en el lugar autoridades policiales, de Bomberos y servicios médicos, cuyo personal constató la muerte del conductor del rodado menor.

En tanto, Anderson Martins -chofer del Mercedes Benz- declaró ante la policía que viajaba junto a otro camión Scania, conducido por Eduardo Moresco, también brasileño, en sentido note-sur.

Moresco señaló que iba por delante de Martins y al cruzarse con la Ford Ranger -que circulaba en sentido contrario- ésta se incrustó contra el Mercedes Benz, presumiblemente luego de haber sufrido un desperfecto mecánico.