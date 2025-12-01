San Luis: poner a punto el vehículo supera los $200 mil y puede llegar a costar $500 mil

El mantenimiento de un vehículo en la ciudad de San Luis se convirtió en un gasto que exige planificación. Talleres consultados por este medio detallaron que, para tareas básicas como frenos, alineado, balanceado, y el cambio de aceite y filtros, los valores pueden oscilar ampliamente de acuerdo con la marca y el modelo, así como por la calidad de los productos utilizados.

En el caso de un Chevrolet Onix, el alineado y balanceado ronda los $45.000, mientras que el cambio de aceite y filtros puede ir desde $124.000 en efectivo con lubricantes de gama media hasta $194.000 si se opta por opciones premium. La revisión de frenos suele incluirse en algunos servicios, pero el recambio de pastillas se cotiza aparte.

Para una Volkswagen Amarok, el panorama es aún más costoso: un service completo con aceite recomendado para el motor B6 supera los $362.000 en efectivo, con una diferencia cercana al 10% si se paga con tarjeta. El alineado y balanceado mantiene una referencia similar a la del auto compacto, aunque los frenos requieren un presupuesto individual, según el desgaste y las características del vehículo.

Los dueños de unidades con GNC también deben considerar gastos adicionales, como la prueba hidráulica del cilindro, que se realiza cada cinco años y cuesta alrededor de $15.000, incluyendo válvula y óblea. A esto se suma la Revisión Técnica Obligatoria, con valores que van desde $48.000 para autos hasta $55.000 para camionetas, según confirmaron desde los centros de verificación que trabajan sin turno previo.

Los mecánicos advierten que las diferencias de precios no solo dependen del taller, sino también de la elección entre lubricantes sintéticos, semisintéticos o convencionales, y de las promociones temporales que algunos comercios aplican. En ese escenario, poner a punto un vehículo hoy significa una inversión que puede superar los $200.000 y, en casos más completos, alcanzar los $500.000. Por eso recomiendan solicitar presupuestos detallados y contemplar estos costos dentro del mantenimiento anual para evitar sorpresas.