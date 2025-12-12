"La reforma laboral es una mentira, es a medida de las multinacionales"

El sector metalúrgico es uno de los más golpeados por las medidas dispuestas por el gobierno nacional. En los últimos meses, la provincia de San Luis sufrió una ola de despidos como ocurrió en Naschel, donde una emblemática industria (Dana) bajó las persianas y dejó a unos cien trabajadores de la calle.

Frente a este panorama resulta coherente la posición que tiene la Unión Obrera Metalúrgica de total rechazo al proyecto de reforma laboral que ha enviado al Congreso de la Nación el presidente Javier Milei. La UOM considera esta iniciativa como una "mentira" y "a medida de las multinacionales", sostuvo el secretario general del gremio en San Luis, Víctor Gómez.

El dirigente que es a su vez titular de la CGT Regional Villa Mercedes puntualizó que esta iniciativa “no beneficia a trabajadores ni a las PYMES”. Esto genera "industricidio, pérdida de empleo y desindustrialización, lo que se exige son políticas industriales y de comercio exterior, no reformas que desmantelen derechos y a la industria nacional”.

En otro momento del diálogo con El Diario de la República, Gómez fue tajante al señalar que “la reforma laboral es un plan para precarizar a los trabajadores, rebajar salarios y eliminar derechos históricos, volviendo al siglo XIX”.

En cuanto a los beneficios que esperan las PYMES, aclaró que “no piden una reforma laboral, sino una política industrial, regulación y alivio fiscal, no medidas que las perjudiquen”.

Al referirse al "Industricidio", sostuvo que la apertura indiscriminada de importaciones lo único que está logrando es la destrucción de la industria nacional, como lo padece el sector metalúrgico.

El dirigente metalúrgico adelanto que la UOM adherirá a la marcha convocada por la CGT Nacional en contra la reforma laboral el próximo 18 de diciembre en la Plaza de Mayo.

Finalmente afirmó que se está a la espera de una reacción del gobierno provincial frente a la crisis que atraviesan las industrias. Las miradas están puestas en quienes manejan las áreas vinculadas a la producción que, según se entiende, deberían llamar a una mesa de diálogo “dada la grave situación que sufre todo el sector industrial en San Luis”.