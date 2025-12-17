La larga Navidad de la municipalidad de Merlo

Aunque no de manera directa, el municipio merlino les preguntó a sus empleados por qué piden con insistencia un bono de fin de año si lo están cobrando desde octubre. Lo que se llama puro adelantamiento por parte de una gestión que no ha hecho más que retrasar el desarrollo de la que en algún momento fue la mayor localidad turística de la provincia.

Un comunicado emitido por la gestión del interino Leonardo Rodríguez les informa a los empleados que hace días reclaman por el bono navideño que, previsible como es, la municipalidad lo empezó a pagar en octubre y lo terminará de pagar en enero. Para el atribulado intendente, la Navidad se festeja en el primer mes del año, no en el último.

Según la municipalidad merlina, con el adelantamiento del pago se priorizó “la previsibilidad financiera y la responsabilidad en la administración de los recursos públicos”. Incluso dijo que pagar el bono navideño en tres cuotas desde octubre es una modalidad “superadora”, ya que la última cuota de 150 mil pesos, que se abonará en enero, será incorporada al salario básico a partir de 2026.

Pero lo más inquietante del comunicado llegó en el momento en que el Municipio dijo que el proceso en el que está inmersa la comuna “exige decisiones responsables y un esfuerzo sostenido”, con lo que no queda claro si le está aconsejando a sus empleados en qué gastar el dinero ni quiénes son los que deben esforzarse.

Más allá de la poca claridad en la redacción de un comunicado que debería aportar certezas, suena a amenaza la oración del despacho emitido por el Ejecutivo Municipal que dice que el “objetivo es cuidar el empleo municipal y fortalecer el ingreso de quienes sostienen diariamente los servicios a la comunidad”.

A contramano de lo que piensan los propios empleados, el intendente merlino cree que su aporte es fundamental para el bienestar de los trabajadores, a quienes trata de engañar con un aumento que el Gobierno Provincial otorgó para que las fiestas de fin de año sean menos complejas y que en Merlo disfrazaron de aumentos escalonados, que resultan insuficientes, como los que hubo en toda la administración públicas.