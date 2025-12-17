Continuará en prisión el acusado de intentar matar a su pareja adolescente y a su familia

Claudio Valentín Naranjo continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial luego de que la jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo, hiciera lugar a la prórroga de la prisión preventiva solicitada por la fiscal adjunta de la Fiscalía de Género 2, Mercedes García.

La medida fue extendida por un plazo de 90 días. Naranjo se encuentra privado de la libertad desde junio de este año, imputado por una serie de hechos de extrema violencia ocurridos durante la madrugada y la mañana del 24 de junio en una vivienda del barrio Solidaridad.

Durante la audiencia, la fiscal había solicitado una prórroga de 70 días, pero la magistrada consideró necesario fijar un plazo mayor debido a que aún no se ha podido realizar la audiencia de control de acusación y a los tiempos procesales posteriores que tiene la Oficina del Colegio de Jueces para fijar fecha de juicio.

García fundamentó el pedido en los antecedentes del imputado, el riesgo de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. También remarcó la necesidad de resguardar la integridad física de las víctimas, todas integrantes del núcleo familiar de Naranjo, y el peligro persistente que su libertad implicaría para ellas.

La defensa del acusado, a cargo de la defensora oficial en lo penal Stefanía Cifuentes, se opuso al plazo de la prisión preventiva por considerarlo excesivo.

Según la teoría del caso presentada por la fiscalía, el episodio comenzó alrededor de las tres de la madrugada, cuando Naranjo inició una discusión violenta con su pareja, una adolescente de 16 años con la que mantenía una relación desde hacía cinco meses. De acuerdo a la denuncia, el imputado la golpeó contra una pared, la tomó del cuello y la asfixió hasta hacerla perder el conocimiento, mientras la amenazaba de muerte.

Al escuchar los disturbios, intervino Lucas, hermano del imputado, quien intentó auxiliar a la joven. Sin embargo, Naranjo continuó agrediéndola. En ese contexto, Lucas logró pedir ayuda a su madre, Belén Naranjo, quien al ingresar a la vivienda quedó acorralada junto a su hijo, la adolescente y otra hija menor, de 15 años.

Siempre según la acusación, Naranjo los amenazó de muerte con un machete, arrojó el arma contra su hermano e intentó efectuar disparos con un arma de fuego de fabricación casera, aunque los proyectiles no llegaron a salir. Luego intentó ingresar al baño donde Lucas se había refugiado y gatilló en al menos tres oportunidades contra la puerta.

Más tarde, volvió a amenazar a todos los presentes —su madre, sus hermanos menores y su pareja—, abrió las hornallas de gas e intentó encenderlas con la aparente intención de provocar una explosión. También rompió vasos de vidrio con fines de autolesión.

Jesús Carrión, pareja de la madre del imputado, logró escapar del domicilio y alertó a la policía y a la madre de la adolescente. Al llegar los efectivos, Naranjo tomó un cuchillo tipo carnicero y un caño metálico, y continuó con las amenazas, desoyendo reiteradas órdenes policiales para que depusiera su actitud. Finalmente fue reducido por la fuerza, con autorización de su madre, tras resistirse a la detención.

De acuerdo a lo expuesto por la fiscalía, el episodio se extendió entre las tres y las siete de la mañana.

Naranjo está imputado por tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género contra su pareja adolescente; tentativa de homicidio contra su hermano Lucas, su madre Patricia Naranjo y su hermana menor; tentativa de homicidio simple contra Jesús Carrión; privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo y amenazas; amenazas agravadas por el uso de armas; lesiones leves agravadas por el vínculo y el género; y resistencia a la autoridad, todos los delitos en concurso real.

Entre las evidencias incorporadas a la causa se encuentran denuncias, actas policiales, inventario de armas —un machete de 69 centímetros, un cuchillo carnicero de 29 centímetros, un caño metálico de 105 centímetros y un arma de fabricación casera—, pericias médicas y testimonios.

En este marco, la fiscalía también solicitó autorización judicial para realizar anticipos jurisdiccionales de prueba y tomar declaración a las jóvenes víctimas mediante el sistema de Cámara Gesell, pedido que fue admitido por la jueza. Asimismo, se dictó una prohibición de acercamiento a favor de la adolescente y de su grupo familiar.

Por su parte, la defensora adjunta de Niñez, Adolescencia e Incapaces 1, Belén Suárez, adhirió al Ministerio Público Fiscal, aunque solicitó que la prórroga de la prisión preventiva fuera fijada por un plazo de 120 días.