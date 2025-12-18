Familia Parra te lleva de vacaciones en 2026

Con dos jornadas de test drives en Chango Más, Familia Parra te ofrece conocer en primera persona los últimos modelos de Fiat, Jeep y RAM, marcas oficiales en toda la provincia. Con el plus de además participar de importantes sorteos mensuales.

Tras un año con inauguraciones y estrenos, Familia Parra finaliza el 2025 con premios para las familias puntanas en una invitación doble: te subís a alguno de los test drives y participás por escapadas mensuales y el gran premio mayor de unas vacaciones en un importante punto turístico del país, Cataratas del Iguazú.

Es muy fácil: los interesados pueden inscribirse al siguiente formulario https://forms.gle/bxfqEw2rBe7ciiUK9 o personalmente de los días viernes 19 y sábado 20 de diciembre de 10:00 a 18:00 hs en la playa de estacionamiento de Chango Más, en AV. Del Fundador y Ruta 7 en Ciudad de San Luis. En el ya clásico hipermercado donde además tiene un showroom de lunes a domingo con atención personalizada.

Vení en familia o con amigos a probar o volver a descubrir los mejores vehículos en sus distintos segmentos. El único requisito es llevar DNI y licencia de conducir vigente, el resto es solo diversión donde podrán probar el nuevo FIAT 600, híbrido (eléctrico), sustentable, el clásico ícono super modernizado; también la imponente DAKOTA de Jeep, recién llegada, y la FIAT TITANO, disponible en planes y venta directa; el auto más elegido de los argentinos: FIAT CRONOS, la elegante COMPASS de JEEP y la única RENEGADE de JEEP, entre otros.

“En Familia Parra tenemos un compromiso claro: brindar experiencias superadoras a quienes nos eligen y acercarles propuestas atractivas, acordes a sus expectativas.”, afirmó Diego Parra, director de la empresa.

Con más de 16 años en la provincia Familia Parra reafirma su liderazgo y apuesta cada vez más a mejorar la calidad de vida en materia de transporte de las familias de San Luis.