Naschel celebra un año más con reconocimientos y música
La localidad del departamento Chacabuco celebrará con vecinos e instituciones un nuevo aniversario de su creación. Por la noche habrá un festival artístico.
Naschel se prepara para el festejo de sus 118 años de vida. Será el 27 de diciembre con un acto en la Casa de las Cultura.
El encuentro comenzará a las 19 con vecinos, instituciones y visitantes que se reunirán para fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo local.
Se realizará un reconocimiento a los "Destacados 2025", un homenaje a personalidades e instituciones que con su compromiso y trabajo contribuyen al crecimiento y desarrollo de la comunidad.
El acto contará con la participación de agrupaciones gauchas, con las que se buscan reafirmar las tradiciones y costumbres que forman parte del patrimonio del pueblo.
También habrá muestras de artes, espacio para emprendedores y la participación de cantantes y músicos de la región.
Los actos se cerrarán con un festival musical en el que actuarán Encendidos, Kevin Carrizo y La Brújula.
