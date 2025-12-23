Naschel celebra un año más con reconocimientos y música



Naschel se prepara para el festejo de sus 118 años de vida. Será el 27 de diciembre con un acto en la Casa de las Cultura.

El encuentro comenzará a las 19 con vecinos, instituciones y visitantes que se reunirán para fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo local.

Se realizará un reconocimiento a los "Destacados 2025", un homenaje a personalidades e instituciones que con su compromiso y trabajo contribuyen al crecimiento y desarrollo de la comunidad.

El acto contará con la participación de agrupaciones gauchas, con las que se buscan reafirmar las tradiciones y costumbres que forman parte del patrimonio del pueblo.

También habrá muestras de artes, espacio para emprendedores y la participación de cantantes y músicos de la región.

Los actos se cerrarán con un festival musical en el que actuarán Encendidos, Kevin Carrizo y La Brújula.