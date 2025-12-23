El peligroso impacto de la pirotecnia sobre los animales

Durante las celebraciones de Navidad y Fin de Año el uso de pirotecnia sonora continúa siendo una práctica habitual que genera consecuencias negativas en los animales, tanto domésticos como silvestres. Los ruidos fuertes, repentinos e imprevisibles provocan en ellos un elevado nivel de estrés, debido a que su sistema auditivo es considerablemente más sensible que el del ser humano.

Ante los múltiples afectos adversos que estos elementos generan en el estado físico de las mascotas la médica veterinaria María Florencia Guardia fue contundente: “En perros y gatos la exposición a explosiones y detonaciones puede desencadenar respuestas de miedo intenso, manifestadas a través de temblores, jadeo, taquicardia, vocalizaciones, intentos de huida y conductas desorganizada”.

Advirtió la profesional que “en muchos casos, estos episodios derivan en accidentes, extravíos o lesiones. Incluso hay animales gerontes o con enfermedades preexistentes, especialmente cardíacas o neurológicas, que pueden sufrir descompensaciones graves ante este tipo de estímulos”.

El problema –señaló Guardia- no solo afecta a los animales de compañía. La fauna silvestre también se ve afectada por la pirotecnia, “ya que el ruido provoca desorientación, abandono de crías y, en ocasiones, la muerte, lo que altera el equilibrio de los ecosistemas”.

Para proteger a las mascotas, la profesional recomendó mantenerlas “en espacios cerrados y seguros, reducir la entrada de sonido desde el exterior, ofrecer refugios donde puedan resguardarse y evitar cualquier tipo de regaño ante conductas asociadas al miedo”. En animales con antecedentes de sensibilidad al ruido, la consulta previa con el médico veterinario resulta clave para evaluar estrategias de manejo adecuadas. “Por tal motivo, se aconseja no automedicar a sus mascotas”, remarcó la veterinaria ante la consulta de El Diario de la República.