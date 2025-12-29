Le descuentan más de 230 mil pesos de su sueldo y DOSEP no le cubre los remedios

El mal humor de los empleados al cobrar sus haberes en los últimos meses del año se acrecienta con una combinación de factores psicológicos y económicos, entre los que destacan el estrés financiero generalizado, la indignante cantidad de descuentos y la percepción de una pérdida del poder adquisitivo que ocasiona que se vean imposibilitados de acceder, por ejemplo, a la medicación básica e indispensable.

Es el caso de un policía retirado Leopoldo Godoy, que se hizo conocido después que su hija, Karina Rosa Godoy Bea, lo hiciera público en las redes sociales “Mi padre cobró de sueldo más aguinaldo 1.200.000”, dijo la mujer, quien se quejó por los descuentos que le hicieron: “¿Que significa, señores liquidadores del Gobierno de la Provincia, Movilidad Regional Policial y Cargo A 214464 Pol?”, se preguntó la mujer.

Por el primero de los ítems, el ex policía recibió un descuento de 148.882 pesos, en tanto que por el segundo, la cifra alcanzó los 86,682.41, pesos. O sea, 230 mil pesos de algo que no se sabe ni se aclara qué es.

Karina pidió explicaciones en nombre de su padre, “retirado de la Policía de la Provincia por accidente de trabajo en y por acto de servicio”. Y le pidió al gobernador Claudio Poggi que cumpla con la actualización salarial que les prometió a los policías retirados durante su campaña. “Mi papá no puede comprar unos remedios porque son muy costosos”

La hija de Godoy explicó que su padre tiene una incapacidad física del 100 por ciento certificada por la Junta Médica Policial. “Respeten el Reglamento Policial, en donde se estipula que debido al Accidente en y por Acto de servicio, no se deben realizar descuentos”, sostuvo Karina.

Al detallar la vida y trayectoria de su padre, Godoy Bea apuntó que cuando Leopoldo era muy joven entró a trabajar en la administración pública pero cuando cumplió edad para realizar el servicio militar lo llevaron al Regimiento “Granaderos a caballos” General San Martín en Buenos Aires. “Cuando regresó a San Luis, lo mandaron a seguridad, porque se destacaba en tiro”

Al recordar el incidente en el que su padre resultó herido, Karina recordó que fue en 1976 “cuando estaba trabajando y a un compañero se le escapó un tiro cuando manipulaba una ametralladora”. El disparo perforó los intestinos de Godoy, quien estuvo en muy grave estado de salud. Las consecuencias de ese accidente, relató la hija, fueron una artrosis en la cadera por la que debieron ponerle una prótesis.

A este serio inconveniente después se le sumó que le diagnosticaron diabetes tipo 1. “Hay medicamentos que se tiene que comprar, que son costosísimos y DOSEP no se los cubre. Hacen muchísimos descuentos, pero no te cubren los medicamentos”, fustigó.

La Movilidad Régimen Policial es un aporte obligatorio que realizan los retirados o pensionados policiales para financiar la movilidad de haberes del régimen especial policial y mantener la caja previsional policial. En tanto que otro ítem es un cargo administrativo interno del sistema previsional policial que puede incluir aportes complementarios, fondos solidarios, ajustes por leyes provinciales específicas, diferencias retroactivas prorrateadas, entre otras reseñas.