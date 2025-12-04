La Toma: "Los trabajadores municipales no deben ser penalizados por cuestiones políticas"

Los empleados municipales de La Toma quieren cobrar el bono extraordinario anunciado por el Gobierno provincial. Si bien recibieron un pago ($200 mil para planta permanente y $100 mil para contratados), explicaron que ese dinero se juntó de la propia coparticipación, pero no corresponde al beneficio provincial. Advierten una suerte de "castigo" político.



"Hemos hecho el reclamo porque desde la Municipalidad se han presentado notas y todo lo que se pudo para que les manden la plata del bono. No nos han mandado el dinero. No podemos cobrar, ni los de planta ni los contratados, cuando acá en el pueblo siempre se les dio lo mismo a planta y a los contratados", explicó un trabajador que, por temor a represalias, prefirió mantener su nombre en reserva.



De acuerdo a lo que graficó, por la información recabada, la localidad "recibió menos fondos este mes en concepto de coparticipación" y, de acuerdo a ese ingreso, generaron un "mini bono", como pudieron, para que no se quedaran sin nada.



"Lamentablemente esto pasa por el color político. Porque hay una diferencia. Y los empleados municipales no tenemos la culpa de eso. Estamos castigados. No tenemos la culpa, pero se ve que Poggi está aferrado a golpear al pueblo completo. Queremos cobrar el bono como debe ser, queremos pasar una fiesta de fin de año linda", aseveró.

