  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

32°SAN LUIS - Viernes 05 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

32°SAN LUIS - Viernes 05 de Diciembre de 2025

EN VIVO

Reclamo

La Toma: "Los trabajadores municipales no deben ser penalizados por cuestiones políticas"

Empleados de la Comuna exigen acceder al bono extraordinario anunciado por el Gobierno provincial. Señalaron que no solo no recibieron el dinero, sino que la localidad "recibió menos coparticipación". Apuntan a un "castigo" ideológico.

Por redacción
| Hace 15 horas
La Toma ¿castigada?. Foto: Identidad Tomense.

Los empleados municipales de La Toma quieren cobrar el bono extraordinario anunciado por el Gobierno provincial. Si bien recibieron un pago ($200 mil para planta permanente y $100 mil para contratados), explicaron que ese dinero se juntó de la propia coparticipación, pero no corresponde al beneficio provincial. Advierten una suerte de "castigo" político. 

 


"Hemos hecho el reclamo porque desde la Municipalidad se han presentado notas y todo lo que se pudo para que les manden la plata del bono. No nos han mandado el dinero. No podemos cobrar, ni los de planta ni los contratados, cuando acá en el pueblo siempre se les dio lo mismo a planta y a los contratados", explicó un trabajador que, por temor a represalias, prefirió mantener su nombre en reserva. 

 


De acuerdo a lo que graficó, por la información recabada, la localidad "recibió menos fondos este mes en concepto de coparticipación" y, de acuerdo a ese ingreso, generaron un "mini bono", como pudieron, para que no se quedaran sin nada. 

 


"Lamentablemente esto pasa por el color político. Porque hay una diferencia. Y los empleados municipales no tenemos la culpa de eso. Estamos castigados. No tenemos la culpa, pero se ve que Poggi está aferrado a golpear al pueblo completo. Queremos cobrar el bono como debe ser, queremos pasar una fiesta de fin de año linda", aseveró.
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo