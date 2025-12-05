  • Nuestras redes
32°SAN LUIS - Viernes 05 de Diciembre de 2025

Ámbito legislativo

Buscan conmemorar un día en memoria a las víctimas del fentanilo contaminado

Eduardo Valdéz, es el autor de un proyecto de ley que propone que cada 13 de mayo, el Estado concrete actividades oficiales alusivas a la tragedia sanitaria. 

Por redacción
| Hace 2 horas
Eduardo Valdéz. Foto: NA.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Valdés, presentó este viernes un proyecto de ley para instituir el 13 de mayo como el “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y de la Seguridad Farmacológica”.

 


La fecha refiere al comienzo de la investigación judicial sobre la peor crisis sanitaria por adulteración de medicamentos desde la creación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

 


“El 13 de mayo no es solo una fecha: es el momento en que el Estado reconoció una tragedia evitable y comenzó a actuar frente a una cadena de fallas que costó vidas”, remarcó Valdés.

 


La iniciativa, establece que cada 13 de mayo el Estado deberá realizar actividades oficiales, publicar el Informe Anual de Seguridad Sanitaria elaborado por ANMAT, y realizar jornadas de memoria, prevención y concientización en hospitales y universidades. 

 


Además, deberá realizarse un acto oficial con familiares de víctimas y autoridades sanitarias. 

 


A su vez, prevé la actualización de los protocolos de vigilancia, trazabilidad y respuesta ante emergencias sanitarias por medicamentos adulterados. “El objetivo final es claro: memoria, control y prevención. Que nunca más una falla del Estado cueste vidas”, concluyó Valdés.

 


NA/redacción.

 

