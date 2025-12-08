¿Cuánto cuesta armar el arbolito navideño?

Cada 8 de diciembre el ritual de armar el árbol de Navidad invade los hogares. Con ramas que hay que "esponjar" y luces que se revisan con cautela, el momento está lleno de emoción, pero también de un cuestionamiento: ¿Cuánto cuesta realmente armar un árbol navideño este año?

Este año, la diferencia de precio entre los árboles nacionales e importados es abismal, con una brecha que supera los $30.000.

Árboles nacionales vs. importados: diferencias de precio

Armar un árbol navideño con productos nacionales incluye, por ejemplo, un pino artificial de 1,20 metros a un costo de $35.000, un set de 12 bolas por $7.500, una estrella metálica de $10.000 y luces LED de entre $20.000 y $25.000, dependiendo de la calidad. Así, el costo total de un árbol de Navidad "promedio" se acerca a los $77.500.

Por otro lado, las alternativas importadas más baratas, como las que se venden en las plataformas Temu y Shein, tienen precios mucho más bajos. Un árbol de 1,20 metros cuesta alrededor de US$9 (aproximadamente $13.500), un set de bolas US$5 (alrededor de $7.500), una estrella por US$6 (unos $9.000) y luces LED por US$12 ($18.000). El costo total de este combo es de US$32, lo que equivale a aproximadamente $47.360. Esto implica una diferencia de más del 60% a favor de los productos importados.

Sobre la calidad y la seguridad

A pesar de la diferencia de precios, muchos consumidores expresan dudas sobre la calidad y seguridad de los productos importados. "Me gusta comprar local, pero si la diferencia de precio es tan grande, no queda mucho que pensar", cuenta Ignacio, un docente que, pese a su preferencia por lo nacional, optó por un árbol importado este año.

Sin embargo, Ignacio también plantea una preocupación común: las luces sin certificación y los riesgos que conllevan los productos importados sin la debida supervisión.

La Cámara Argentina del Juguete (CAIJ) alerta sobre el ingreso masivo de productos navideños sin certificación, especialmente los de origen extranjero, que podrían poner en riesgo a los consumidores. La entidad también advierte sobre el impacto que esta saturación del mercado tiene sobre la industria local, que lucha por competir con productos más baratos, pero de menor calidad.

Una tradición que trasciende los precios

El árbol de Navidad tiene una historia más antigua que la misma festividad cristiana. Originaria de las tribus germánicas en Europa, esta tradición de adornar árboles en invierno simbolizaba la esperanza y el regreso de la luz. Con el tiempo, esta costumbre se extendió por todo el mundo y llegó a Argentina en la década de 1960, cuando comenzó a popularizarse el uso de pinos artificiales, luces y decoraciones fabricadas localmente.

Hoy, el árbol de Navidad es una tradición profundamente arraigada en las familias .Cada hogar tiene su propia estética navideña, que va desde los árboles más simples hasta los decorados con todos los detalles tradicionales. Sin embargo, en los últimos años, los altos costos se han convertido en un tema central de conversación, y el precio del arbolito se ha transformado en una preocupación más de la Navidad .Este año, muchas familias se ven obligadas a tomar decisiones difíciles: ¿renovar el árbol y los adornos o hacer lo que se pueda con lo que ya se tiene? Mientras algunos optan por lo más económico, otros siguen priorizando la tradición, buscando la manera de que el espíritu navideño no se pierda.

Fuente: Cámara Argentina del Juguete