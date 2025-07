Por el mundo en dos ruedas: el puntano que busca conquistar Alaska con su moto "Tempestad"

"¿Son imposibles los sueños?", resuena desde tiempos inmemoriales, en un eco infinito, la pregunta filosófica. Para muchos, lo que la mente puede imaginar tiene límites, pero para otros, lo que se cree "se crea". Para un puñado de aventureros, los límites están en uno mismo y superarlos es una misión fascinante, un camino implacable de crecimiento interno y de expansión del ser. Y justamente este grupo de personas son las que con sus ejemplos de vida motivan a otros a cumplir sus sueños. Así anda por las rutas Mariano Leal, un joven de 30 años, de San Luis, que emprende el proyecto "Por el mundo en dos ruedas" (@porelmundoen2ruedas). El motoviajero compartió su inspirador estilo de vida con El Diario de la República.



"Trabajo como metalúrgico. Soy una persona común con sueños un poco locos, que un día decidió dejar de postergarlos. La pasión por las motos viene desde chico, cuando escuchaba a mi viejo contar sus viajes en una Norton 500 por el sur argentino. Esas historias me quedaron grabadas. Con el tiempo, esa semilla creció hasta transformarse en lo que hoy es mi forma de vida: recorrer el mundo en dos ruedas", comentó.

Mariano Leal junto a "Tempestad". Foto: gentileza Mariano Leal.

Un viaje cumplido, un desafío a conquistar



Mariano ya concretó un viaje a Usuahia. La idea del recorrido nació como una promesa a él mismo y como un homenaje a su papá, que había llegado al fin del mundo en la década del 80. Salió de San Luis el 24 de diciembre del 2023 y sin dudas fue un viaje cargado de emociones.

Recordó que pasó "por todas las estaciones del alma": alegría, cansancio, soledad, gratitud. Aseguró que la enseñanza más grande fue entender que los límites están más en la cabeza que en el camino. Reconoció que hubo momentos duros, como en la misma vida: viento patagónico, frío, pinchaduras, incertidumbre. Pero nada pudo con sus ganas. "Cada kilómetro valió la pena", aseveró.

Un recuerdo clave de su aventura en las rutas. Foto: gentileza Mariano Leal.



Ahora bien, ese sueño cumplido no se limitó a una aventura única. Ahora, va en busca de alcanzar un hito clave: Alaska. "Después de llegar al fin del mundo sentí que no era el final, sino el comienzo. Así nació el proyecto de llegar a Alaska. Quiero unir el continente desde el sur hasta el norte, a pura ruta y con el corazón abierto", remarcó.

"Tempestad", su fiel amiga y compañera de rutas



Mariano concretará el recorrido en su moto "Tempestad". Es una Yamaha XTZ 250. El nombre se lo pusieron sus seguidores, porque refleja lo que es el vehículo: una moto fuerte, que va con decisión y no se detiene ante nada.

Mariano Leal, en plena ruta. Foto: gentileza Mariano Leal.



"Se ha portado excelente, me llevó por más de 18 mil kilómetros de tierra, ripio, viento y lluvia. Y va por más", recalcó.





Cómo financia sus viajes



Mariano contó que este tipo de viajes se materializan con mucho esfuerzo. Por un lado, ahorró todo un año de trabajo para cumplir el sueño y también cuenta con la ayuda de sponsors que confiaron en el proyecto.



"La gente que quiera sumar su apoyo puede hacerlo a través de mis redes, donde comparto todo: historias, rutas, necesidades. También pueden ayudar difundiendo, colaborando con equipo, alojamiento, combustible o aportes económicos. Todo suma y todo se agradece. Viajar también es una red de personas que creen", dijo.



Cuando viaja, se toma un permiso en su trabajo o usa vacaciones acumuladas. Afirmó que no es fácil, pero con planificación todo se puede. Para dormir usa de todo: carpa, hostel, alguna cabaña o incluso lo invitan a casas.

Mariano Leal, un puntano que inspira. Foto: gentileza Mariano Leal.



"El espíritu del viaje es adaptarse. Hasta ahora recorrí más de 18.000 km desde San Luis a Ushuaia y por toda la Ruta 40. En diciembre se viene una nueva etapa de más de 20.000 km por Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Y en el verano siguiente, si todo sale bien, arranco desde Colombia hacia Alaska. ¡El sueño total es de más de 50.000 km!", manifestó entusiasmado.

Un mensaje clave, que trasciende las rutas



Mariano describió que lo mejor de las rutas es la libertad, la sensación de que el mundo "es tu casa" y que cada día es sorprendente. Remarcó que se conocen personas increíbles, paisajes que no entran en una foto y se descubren versiones de uno mismo que no se conocían. Y lo más difícil, la soledad en algunos tramos o los días donde todo parece salir mal. Pero aún en ese drama, se aprende y se vive al máximo. "La ruta te da, te exige y te forma", definió.



"A las personas que quizás están pensando en cumplir un sueño, les diría que se animen. Que el miedo nunca desaparece pero se achica cuando uno da el primer paso. No hace falta tener todo resuelto para empezar. El camino te enseña, te transforma, te premia. No importa si tu sueño es recorrer el mundo o abrir una panadería, lo importante es hacerlo. La vida no espera. Hay que salir, aunque sea con dudas. Porque lo peor no es fracasar, lo peor es quedarse con las ganas", puntualizó.



"Esto no sería posible sin el cariño de la gente, el aguante de mi familia, los sponsors que me apoyan, y mis seguidores que viajan conmigo desde el otro lado de la pantalla. Esto no es solo un viaje: es una historia compartida. Y recién empieza. Nos vemos en la ruta", concluyó.