Piden 3 años de prisión para un médico acusado por la muerte de una paciente

La fiscal de Instrucción 5, Débora Roy Gitto, solicitó que el cirujano Luis Marsicano sea juzgado por homicidio culposo en perjuicio de Miriam Jiménez, una paciente de 38 años que falleció en mayo de 2020 tras una operación de apendicitis en el Hospital Ramos Mejía. El pedido incluye una pena provisoria de 3 años de prisión efectiva y 7 años de inhabilitación para ejercer la medicina.

Según la acusación, Jiménez fue intervenida el 18 de abril de 2020 y dada de alta dos días después. Sin embargo, continuó con dolores abdominales y volvió al hospital el 24 de abril, donde recibió medicación y fue enviada nuevamente a su casa. Días más tarde, el control postoperatorio se hizo por fotos enviadas al médico, quien consideró que el dolor era normal y recetó antiespasmódicos.

El 3 de mayo, la paciente fue internada nuevamente y derivada a terapia intensiva. Murió el 7 de mayo por un “shock cardiogénico irreversible”. La autopsia determinó que sufría una peritonitis aguda derivada de la cirugía, que —según la fiscalía— no fue detectada a tiempo por el cirujano debido a una conducta negligente e impericia.

La defensa, encabezada por el abogado Omar Uría, pidió el sobreseimiento de Marsicano y cuestionó el informe de autopsia. Sostuvo que no hubo complicaciones abdominales y que la muerte estuvo vinculada a un cuadro neurológico, no a la operación. El propio médico declaró que los controles fueron normales y que la paciente nunca refirió dolor abdominal en los últimos días.

La jueza de Garantía 2, Agustina Dopazo Samper, consideró que la acusación cumple con los requisitos legales y ordenó la elevación a juicio oral, donde se presentará la prueba testimonial y documental del caso.