Vélez ya está en cuartos de final

Vélez se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer por 2-0 a Fortaleza en la vuelta de la serie, luego de haber perdido la ida en Brasil por 1-0.

Con los goles de Maher Carrizo a los siete minutos y de Tomás Galván a los 28, Vélez avanzó a los cuartos de final y se enfrentará al ganador de la llave entre Racing y Peñarol, que en la ida se impuso por 1-0 en Montevideo.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto había sufrido una dura derrota en la ida, pero se recuperó en los primeros minutos del partido de vuelta y logró la ansiada clasificación.

A los siete minutos, el volante Maher Carrizo conectó de cabeza un gran centro desde la izquierda del lateral Elías Gómez para abrir el marcador, aprovechando una floja respuesta defensiva del rival.

Y a los 28 minutos, Tomás Galván amplió la ventaja tras una mala salida de Deyverson; la pelota fue interceptada por Jano Gordón por la derecha, quien asistió al mediocampista que definió con sutileza para el 2-0.

Copa Sudamericana: Huracán se quedó con las manos vacías

Huracán cayó este martes como local por 3-1 frente a Once Caldas de Colombia y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025, en un encuentro válido por los octavos de final llevado a cabo en el Tomás Adolfo Ducó.

Los goles para el conjunto colombiano los convirtieron Dayro Moreno por duplicado, a los 40’ del primer tiempo y a los 43 minutos de la segunda parte, y Michael Barrios, a los 20’ del complemento.

En tanto, Matko Miljevic abrió el marcador del encuentro a los 38 minutos de la etapa inicial para el “Globo”.

Por su parte, Juan Bizans y el propio Miljevic se fueron expulsados en el elenco de Parque Patricios, a los 45’ del primer periodo y a los 28 minutos del segundo, respectivamente.

Con este resultado, Huracán se despidió del certamen internacional. Ahora, deberá visitar a Unión de Santa Fe por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, el próximo domingo desde las 14:00.

Por otro lado, los comandados por Hernán Darío Herrera avanzaron a los cuartos de final del campeonato luego del 4-1 global, donde tendrán que enfrentar al ganador de la serie entre Independiente del Valle y Mushuc Runa.