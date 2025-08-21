  • Nuestras redes
Clima
15°SAN LUIS - Viernes 22 de Agosto de 2025

Copa Libertadores

River sufrió pero clasificó: eliminó a Libertad y ahora viene Palmeiras

El millonario venció 3-1 desde el punto penal al elenco de Paraguay, tras igualar 1-1 en el tiempo regular.

Por redacción
| Hace 2 horas

River, por la vía de la definición por penales, venció 3 a 1 a Libertad de Paraguay, tras igualar 1-1 en el tiempo regular de un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el Monumental..

 

La clasificación del "Millonario" fue con mucho sufrimiento porque gran parte del segundo tiempo jugó con un jugador menos por la expulsión, a los 6 minutos, de Galoppo.

 

El arquero Franco Armani tuvo una intervención inolvidable, porque contuvo el penal que le dio la clasificación a River. 

 

Le atajó el disparo a Marcelo Fernández, mientras que Jorge Recalde estrelló el suyo en el palo y Hernesto Caballero lo envió desviado por el sector derecho del arco. Nacho Fernández, "El Colibrí" Borja y Lucas Martínez Quarta convirtieron los penales de la clasificación. El arquero Martín Silva le atajó la ejecución a Marcos Acuña. 

 

En tanto, para los dirigidos por Sergio Aquino anotó únicamente Diego Viera.

 

En el tiempo reglamentario, el gol del Millonario lo convirtió el delantero Sebastián Driussi, a los 29 minutos de la etapa inicial, mientras que el defensor Robert Rojas marcó el de la igualdad, a los 43’ del mismo periodo.

 

El cuadro de los cuartos de final es el siguiente:

 

River Plate vs. Palmeira

 

Vélez vs. Racing

 

Estudiantes vs. Flamengo

 

San Pablo vs. La Liga de Quito

 

La ida se jugarán entre el 16, 17 y 18 de septiembre; mientras que la vuelta será entre el 23, 24 o 25 del mismo mes.

 

