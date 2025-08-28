Otro colapso en Salud: los caps de Merlo están de paro

Los trabajadores de los cuatro Centros de Atención Primaria de la Salud de Merlo iniciaron una medida de fuerza de incluye reducción de actividades, turnos limitados y atención solo de urgencias ante la falta de una respuesta concreta a sus repetidos reclamos de aumento de sueldo. Más que eso, los profesionales y empleados de los centros asistenciales observan un total desinterés por resolver la situación por parte de las autoridades.

Las reuniones que mantuvieron los trabajadores con funcionarios municipales no tuvieron efectos positivos en el reclamo y los médicos se fueron con una respuesta que los hizo caer en la realidad. “Nos dijeron que para ellos, la salud es un gasto”, acusaron.

Ante eso, los empleados de los CAPS iniciaron la medida de fuerza de manera consensuada y con el firme propósito de ser escuchados. Algunos de los huelguistas aseguraron al portal “El corredor de noticias” que ganan 400 mil pesos y que hay muchos contratados en negro.

La medida de fuerza contiene la decisión del sector enfermería de atender solo vacunación y urgencias y el otorgamiento de solo tres turnos de consulta por día. Además los médicos firmarán un tope de dos certificados para carnet de conducir y dos libretas sanitarias por día.

A los problemas de salarios se suma la precarización en el ámbito laboral y la falta de profesionales e insumos, lo que pinta un cuadro de situación crítico en la salud de la localidad.

Los Caps tienen el objetivo de descomprimir la atención en el Hospital Madre Catalina de Merlo, que ante la imposibilidad de respuesta de los centros periféricos está colapsado. Se presume que ante la medida de fuerza la situación empeorará.