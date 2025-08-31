Cooperativa de Agua de Merlo: contundente mensaje de los socios

Este sábado, los vecinos y vecinas de la villa turística de Merlo estuvieron pendiente de lo que acontecía en la Cooperativa de Agua, donde se eligieron los nueve consejeros que administrarán el servicio de agua. En las primeras horas del domingo, tras una extensa jornada, se conoció el resultado de las urnas que arrojó una abrumadora victoria del sector que no contaba con la bendición del oficialismo municipal y provincial.

Los elegidos fueron los integrantes de la lista identificadas con las consignas "Por Continuidad y Transparencia": Belén Gurruchaga, Norberto López, Pablo Magnago, Noelia S. Miño, Gastón Raffo Magnasco, Pablo Rodríguez, Daniel Sciascia, Alejandra E. Sosa y Dario E. Wolski.

Surgieron de los 26 socios que se presentaron como candidatos y que oficializó la Dirección de Cooperativas y Mutuales de San Luis.

De esta forma y tras dos intentos fallidos, se realizó la asamblea de renovación de autoridades y los asociados, de manera democrática, apoyaron a estos nueve dirigentes, entre quienes está Belén Gurruchaga que se viene desempeñando como presidenta.

Durante la madrugada la Intendencia Municipal dio a conocer un comunicado aceptando la decisión y el mensaje de los socios, con un abrumador resultado a favor de los dirigentes que no habían sido avalados por las autoridades municipales y provinciales.

"Se respeta la decisión soberana de los socios y socias de la cooperativa de agua", señalan entre otros conceptos y adelantan que “el intendente interino Rodríguez recibirá a las autoridades electas el próximo lunes a las 08:30".