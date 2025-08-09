San Luis se prepara para “IFDC-SL en carrera”: 10k, 5k y 3k en homenaje al docente

En el marco de las celebraciones por el Día del Profesor, la ciudad de San Luis será sede el próximo 28 de septiembre a las 9 de la carrera “IFDC-SL en carrera”, una competencia que convocará a corredores y atletas de distintas categorías para participar en recorridos de 10 kilómetros, 5 kilómetros competitivos y 3 kilómetros participativos (correcaminata).

La organización del evento busca incentivar la actividad física y el deporte e invita a los participantes a desafiarse y alcanzar sus objetivos personales. La inscripción se encuentra abierta y ofrece distintos valores según la modalidad elegida: 22 mil pesos para los 10 kilómetros, 20 mil para los 5 kilómetros y 10 mil para la correcaminata de 3 kilómetros.

Además, los primeros 300 inscriptos recibirán la remera oficial de la competencia, mientras que los premios para las categorías generales masculino y femenino serán de hasta 100 mil para el primer puesto en la carrera de 10 kilómetros.

Para promover la participación en grupo, la organización estableció una promoción especial: por cada agrupación de 10 corredores que se inscriban juntos, cada integrante obtendrá un 10% de descuento.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a través del formulario online disponible en este enlace, y realizar el pago mediante transferencia al CVU 0000003100127982102264, con alias ifdcsanluis.mp.

La carrera “IFDC-SL en carrera” se presenta como una oportunidad para que la comunidad deportiva local y regional celebre una fecha especial y promueva un estilo de vida saludable, fomentando la participación y la integración social a través del deporte.



