Copa Davis 2025: cuenta regresiva para Argentina vs. Países Bajos

La Argentina y Países Bajos se enfrentarán a partir de este viernes por la segunda ronda de la fase clasificatoria de la Copa Davis y ya se realizó el sorteo que definió cómo será el orden de los cruces entre sus respectivos jugadores.

La acción comenzará este viernes a las 9 de la mañana (hora de Argentina) cuando Tomás Etcheverry (64°) se enfrente con Jesper De Jong (79°). Luego será el turno de Francisco Cerúndolo (21°), quien tendrá un peligroso cruce ante Botic Van de Zandschulp (82°), que en los últimos meses cayó mucho en el ranking pero supo estar cerca del top 20 en su mejor momento.

El sábado continuará la actividad en el MartiniPlaza de Groningen, que tiene capacidad para 4.500 espectadores. Primero será el dobles, también a las 9 de la mañana, cuando Andrés Molteni y Horacio Zeballos -este último reciente ganador del US Open en dicha categoría- se enfrenten con Sander Arends y Sem Verbeek.

En caso de que sea necesario, la serie continuará con los últimos dos partidos de singles, en los que Cerúndolo se las verá con De Jong y Etcheverry con Van de Zandschulp.

La Argentina, que es capitaneada por Javier Frana, se clasificó a esta instancia luego de superar con un ajustado 3-2 en condición de visitante a Noruega, con un ajustadísimo triunfo de Mariano Navone sobre el joven Nicolai Budkov Kjaer en el quinto punto.

Países Bajos, por su parte, se metió directamente en esta instancia gracias al subcampeonato obtenido el año pasado, donde cayó en la final frente a Italia, la actual bicampeona.

El único antecedente entre Argentina y Países Bajos por Copa Davis data de los octavos de final de la edición 2009, donde el combinado albiceleste se impuso con un cómodo 5-0.

El ganador de esta serie entre Argentina y Países Bajos conseguirá el boleto a las Finales de la Copa Davis 2025, que se llevarán a cabo entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna, Italia.

Las otras series de la segunda ronda de la Copa Davis