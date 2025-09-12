Los universitarios no tendrán fiesta por el Día del Estudiante

La habían anunciado como la fiesta del año, pero la crisis económica obligó a la Federación Universitaria de San Luis a suspender la celebración por el Día del Estudiante que tradicionalmente se realiza en La Florida.

Así como los alumnos de la secundaria eligen tradicionalmente El Trapiche para pasar su jornada; los universitarios se agolpan en La Florida, donde la Universidad Nacional de San Luis tiene un camping que presta para la celebración.

Pero este año ni con la cesión del espacio es posible que la federación haga su fiesta y decidió suspenderla. Como para no quedar en silencio, la FUSL anunció una fiesta más modesta, “con actividades durante todo el día” en un lugar que se anunciará dentro de pocos días.

El contexto socioeconómico, el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y los múltiples eventos que hay en la provincia el fin de semana del 21 de septiembre fueron las razones que llevaron a los organizadores a suspender la celebración.